أخبار عاجلة

أسأل مع دعاء | لما حد يقولك " أنا جايلك من المستقبل و بقولك مافيش أمل " أسمع الرد مظبوط ❤ -
كيف تم فصل هذين التوأمين الملتصقين؟ -
هنا إفريقيا | الأربعاء 17 يوليو 2019 | الحلقة الكاملة -
استقرار الأسهم الأمريكية بالمستهل مع الكشف عن نتائج أعمال -
طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة تهبط مع ارتفاع التكاليف -
السعودية تنشأ أكبر أكاديمية لصيانة الطيران في الشرق الأوسط -
مقتل دبلوماسي تركي في أربيل العراق -
سوق الأسهم السعودية يواصل الارتفاع ويلامس أعلى مستوياته في شهرين -
السعودية: "أركيرودون" تشيد البنية التحتية البحرية بمشروع البحر الأحمر -
الأردن يقول إنه سيبقى المدافع وبشراسة عن مدينة "القدس المحتلة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

السماح بعمل المحال التجارية 24 ساعة يتصدر نشرة "مباشر" بالسعودية..اليوم

Google+ Print

الرياض - مباشر: تصدرت قرارات مجلس الوزراء السعودي، وعلى رأسها الموافقة على نظام المنافسة والمشتريات الحكومي الجديد والسماح بالعمل لمدة 24 ساعة للأنشطة التجارية بمقابل مالي، أبرز الأحداث بالمملكة العربية اليوم الثلاثاء.

ويرصد "مباشر" أبرز الأحداث والقرارات الاقتصادية بالمملكة وتطورات سوق الأسهم على مدار اليوم كالتالي:

"العقاري السعودي": إعلان أسماء آخر المستفيدين بقوائم الانتظار مطلع 2020

Ø§ÙÙØ´Ø±Ù Ø§ÙØ¹Ø§Ù Ø¹ÙÙ ØµÙØ¯ÙÙ Ø§ÙØªÙÙÙØ© Ø§ÙØ¹ÙØ§Ø±ÙØ© Ø¨Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯ÙØ© ÙØ­ÙØ¯ Ø§ÙØ¹ÙÙØ¯Ù- Ø£Ø±Ø´ÙÙÙØ©

وكالة: صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستحوذ على 40% من "جسارة"

Ø¹ÙÙØ§Øª Ø³Ø¹ÙØ¯ÙØ©

رصد.. أسعار الإيجارات السكنية بـ"الخُبر" الأعلى بالسعودية.. ودبي الأغلى خليجياً

ÙØ¯ÙÙØ© Ø§ÙØ±ÙØ§Ø¶ Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯ÙØ©

"أسواق العثيم" يلامس أعلى مستوياته في 15 شهراً

ÙÙØ± ØªØ§Ø¨Ø¹ ÙØ´Ø±ÙØ© Ø£Ø³ÙØ§Ù Ø¹Ø¨Ø¯Ø§ÙÙÙ Ø§ÙØ¹Ø«ÙÙ

السفير السعودي بالعراق: افتتاح منفذ عرعر رسمياً 15 أكتوبر القادم

ÙÙÙØ° Ø¹Ø±Ø¹Ø± Ø§ÙØ­Ø¯ÙØ¯Ù Ø¨ÙÙ Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯ÙØ© ÙØ§ÙØ¹Ø±Ø§Ù

ارتفاع جماعي لأسهم الأسمنت.. وسط توقعات إيجابية للنتائج

Ø³ÙÙ Ø§ÙØ£Ø³ÙÙ Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯ÙØ©

الصندوق العقاري السعودي: 100 ألف أسرة وقعت عقودها في 2019

ØµÙØ¯ÙÙ Ø§ÙØªÙÙÙØ© Ø§ÙØ¹ÙØ§Ø±ÙØ© Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯Ù- ÙØ±Ø¹ Ø§ÙØ±ÙØ§Ø¶

فيديوجراف..ملخص إنجازات "سكني" خلال النصف الأول من 2019

Ø®ÙØ§Ù ÙØ¤ØªÙØ± ØµØ­ÙÙ ÙØ¨Ø±ÙØ§ÙØ¬

التعليم السعودية: اللائحة الجديدة تضمن استمرار العلاوة السنوية 4 سنوات

ÙØ¯Ø±Ø³ ÙØ´Ø±Ø­ ÙÙØ·ÙØ¨Ø© Ø¨ÙØ¯Ø±Ø³Ø© Ø³Ø¹ÙØ¯ÙØ©- Ø£Ø±Ø´ÙÙÙØ©

الوزراء السعودي يقر نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

Ø§ÙØ¹Ø§ÙÙ Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯Ù Ø§ÙÙÙÙ Ø³ÙÙØ§Ù Ø¨Ù Ø¹Ø¨Ø¯Ø§ÙØ¹Ø²ÙØ² Ø¢Ù Ø³Ø¹ÙØ¯ - Ø£Ø±Ø´ÙÙÙØ©

السعودية تسمح بالعمل لمدة 24 ساعة للأنشطة التجارية بمقابل مالي

Ø¬Ø§ÙØ¨ ÙÙ Ø§Ø¬ØªÙØ§Ø¹ ÙØ¬ÙØ³ Ø§ÙÙØ²Ø±Ø§Ø¡ Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯Ù

7 قرارات للوزراء السعودي باجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان

Ø§ÙØ¹Ø§ÙÙ Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯Ù Ø§ÙÙÙÙ Ø³ÙÙØ§Ù Ø¨Ù Ø¹Ø¨Ø¯ Ø§ÙØ¹Ø²ÙØ² - Ø£Ø±Ø´ÙÙÙØ©

الجدعان: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يعالج جوانب القصور بالنظام الحالي

ÙØ²ÙØ± Ø§ÙÙØ§ÙÙØ© ÙØ­ÙØ¯ Ø¨Ù Ø¹Ø¨Ø¯Ø§ÙÙÙ Ø§ÙØ¬Ø¯Ø¹Ø§Ù - Ø£Ø±Ø´ÙÙÙØ©

الوزراء السعودي يرفض ادعاءات بوضع عراقيل أمام الحجاج القطريين

Ø§ÙØ¹Ø§ÙÙ Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯ÙØ Ø§ÙÙÙÙ Ø³ÙÙØ§Ù Ø¨Ù Ø¹Ø¨Ø¯Ø§ÙØ¹Ø²ÙØ² Ø¢Ù Ø³Ø¹ÙØ¯- Ø£Ø±Ø´ÙÙÙØ©

وزير التعليم السعودي يوجه بتحسين مستويات 7 آلاف معلم

ÙØ²ÙØ± Ø§ÙØªØ¹ÙÙÙ Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯Ù Ø­ÙØ¯ Ø¨Ù ÙØ­ÙØ¯ Ø¢Ù Ø§ÙØ´ÙØ® - Ø£Ø±Ø´ÙÙÙØ©

مسؤول:السماح للأنشطة التجارية بالعمل 24ساعة سينعكس إيجاباً على اقتصاد السعودية

ÙØ²ÙØ± Ø§ÙØ´Ø¤ÙÙ Ø§ÙØ¨ÙØ¯ÙØ© ÙØ§ÙÙØ±ÙÙØ© Ø§ÙÙÙÙÙ ÙØ§Ø¬Ø¯ Ø¨Ù Ø¹Ø¨Ø¯Ø§ÙÙÙ Ø§ÙÙØµØ¨Ù - Ø£Ø±Ø´ÙÙÙØ©

نظام "المنافسات والمشتريات الحكومية" بالسعودية.. في سطور

ÙÙØ± ÙØ²Ø§Ø±Ø© Ø§ÙÙØ§ÙÙØ© Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯ÙØ©

الطيران المدني: مطار الطائف الجديد بمرحلة التصميم

Ø£Ø­Ø¯ Ø§ÙÙØ·Ø§Ø±Ø§Øª Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯ÙØ© - Ø£Ø±Ø´ÙÙÙØ©

الطيران المدني تجدد رخصة "طيبة" لتشغيل مطار "محمد بن عبدالعزيز"

Ø¬Ø§ÙØ¨ ÙÙ ÙØ±Ø§Ø³Ù Ø§ÙØ§Ø­ØªÙØ§Ù Ø¨ØªØ¬Ø¯ÙØ¯ Ø§ÙØ¹ÙØ¯

تقرير: المؤشرات الفنية للسوق السعودي تشير إلى الاستقرار بالمدى المتوسط

Ø³ÙÙ Ø§ÙØ£Ø³ÙÙ Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯ÙØ©

سوق الأسهم السعودية يقترب من 9100 نقطة بعد ارتفاعه السابع

Ø³ÙÙ Ø§ÙØ£Ø³ÙÙ Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯ÙØ©- ØªØ¯Ø§ÙÙ

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
هيئة الاتصالات السعودية: إليكم الشركات الأكثر تحسنًا في خدمات الإنترنت في الربع…

هيئة الاتصالات السعودية: إليكم الشركات الأكثر تحسنًا في خدمات الإنترنت في الربع…

السعودية: "أركيرودون" تشيد البنية التحتية البحرية بمشروع البحر الأحمر

السعودية: "أركيرودون" تشيد البنية التحتية البحرية بمشروع البحر الأحمر

سوق الأسهم السعودية يواصل الارتفاع ويلامس أعلى مستوياته في شهرين

سوق الأسهم السعودية يواصل الارتفاع ويلامس أعلى مستوياته في شهرين

السعودية تنشأ أكبر أكاديمية لصيانة الطيران في الشرق الأوسط

السعودية تنشأ أكبر أكاديمية لصيانة الطيران في الشرق الأوسط