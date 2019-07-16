السماح بعمل المحال التجارية 24 ساعة يتصدر نشرة "مباشر" بالسعودية..اليوم

الرياض - مباشر: تصدرت قرارات مجلس الوزراء السعودي، وعلى رأسها الموافقة على نظام المنافسة والمشتريات الحكومي الجديد والسماح بالعمل لمدة 24 ساعة للأنشطة التجارية بمقابل مالي، أبرز الأحداث بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء.

ويرصد "مباشر" أبرز الأحداث والقرارات الاقتصادية بالمملكة وتطورات سوق الأسهم على مدار اليوم كالتالي:

"العقاري السعودي": إعلان أسماء آخر المستفيدين بقوائم الانتظار مطلع 2020

وكالة: صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستحوذ على 40% من "جسارة"

رصد.. أسعار الإيجارات السكنية بـ"الخُبر" الأعلى بالسعودية.. ودبي الأغلى خليجياً

"أسواق العثيم" يلامس أعلى مستوياته في 15 شهراً

السفير السعودي بالعراق: افتتاح منفذ عرعر رسمياً 15 أكتوبر القادم

ارتفاع جماعي لأسهم الأسمنت.. وسط توقعات إيجابية للنتائج

الصندوق العقاري السعودي: 100 ألف أسرة وقعت عقودها في 2019

فيديوجراف..ملخص إنجازات "سكني" خلال النصف الأول من 2019

التعليم السعودية: اللائحة الجديدة تضمن استمرار العلاوة السنوية 4 سنوات

الوزراء السعودي يقر نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

السعودية تسمح بالعمل لمدة 24 ساعة للأنشطة التجارية بمقابل مالي

7 قرارات للوزراء السعودي باجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان

الجدعان: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يعالج جوانب القصور بالنظام الحالي

الوزراء السعودي يرفض ادعاءات بوضع عراقيل أمام الحجاج القطريين

وزير التعليم السعودي يوجه بتحسين مستويات 7 آلاف معلم

مسؤول:السماح للأنشطة التجارية بالعمل 24ساعة سينعكس إيجاباً على اقتصاد السعودية

نظام "المنافسات والمشتريات الحكومية" بالسعودية.. في سطور

الطيران المدني: مطار الطائف الجديد بمرحلة التصميم

الطيران المدني تجدد رخصة "طيبة" لتشغيل مطار "محمد بن عبدالعزيز"

تقرير: المؤشرات الفنية للسوق السعودي تشير إلى الاستقرار بالمدى المتوسط

سوق الأسهم السعودية يقترب من 9100 نقطة بعد ارتفاعه السابع