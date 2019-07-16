أخبار عاجلة

أسأل مع دعاء | لما حد يقولك " أنا جايلك من المستقبل و بقولك مافيش أمل " أسمع الرد مظبوط ❤ -
كيف تم فصل هذين التوأمين الملتصقين؟ -
هنا إفريقيا | الأربعاء 17 يوليو 2019 | الحلقة الكاملة -
استقرار الأسهم الأمريكية بالمستهل مع الكشف عن نتائج أعمال -
طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة تهبط مع ارتفاع التكاليف -
السعودية تنشأ أكبر أكاديمية لصيانة الطيران في الشرق الأوسط -
مقتل دبلوماسي تركي في أربيل العراق -
سوق الأسهم السعودية يواصل الارتفاع ويلامس أعلى مستوياته في شهرين -
السعودية: "أركيرودون" تشيد البنية التحتية البحرية بمشروع البحر الأحمر -
الأردن يقول إنه سيبقى المدافع وبشراسة عن مدينة "القدس المحتلة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ثقة بناة المنازل في الولايات المتحدة ترتفع بعكس التوقعات

Google+ Print
ثقة بناة المنازل في الولايات المتحدة ترتفع بعكس التوقعات ثقة بناة المنازل في الولايات المتحدة ترتفع بعكس التوقعات

مباشر: ارتفعت ثقة بناة المنازل الجديدة في الولايات المتحدة خلال يوليو/تموز الجاري، بعكس توقعات المحللين باستقرارها.

وكشفت بيانات صادرة عن الرابطة الوطنية لبناة المنازل الأمريكية، اليوم الثلاثاء عن ارتفاع ثقة بناة المنازل في الولايات المتحدة إلى 65 نقطة خلال الشهر الجاري، مقابل 64 نقطة خلال يونيو/حزيران الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن ثقة بناة المنازل الأمريكية سوف تسجل 64 نقطة خلال الشهر الجاري.

وأوضحت البيانات أن هناك طلب قوي على بناء المنازل ولكن مع ذلك لا يزال بناة المنازل يعاون من نقص العمالة وارتفاع تكاليف البناء.

وذكرت البيانات أن مؤشر ظروف المبيعات الحالية في الولايات المتحدة زاد بمقدار نقطة واحدة ليصل إلى 72 نقطة في الشهر الجاري.

كما صعد مؤشر توقعات المبيعات لمدة 6 أشهر قادمة بمقدار نقطة واحدة ليسجل 71 نقطة خلال يوليو/حزيران الماضي. 

وبحلول الساعة 4:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 97.289.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية: "أركيرودون" تشيد البنية التحتية البحرية بمشروع البحر الأحمر

السعودية: "أركيرودون" تشيد البنية التحتية البحرية بمشروع البحر الأحمر

سوق الأسهم السعودية يواصل الارتفاع ويلامس أعلى مستوياته في شهرين

سوق الأسهم السعودية يواصل الارتفاع ويلامس أعلى مستوياته في شهرين

مقتل دبلوماسي تركي في أربيل العراق

مقتل دبلوماسي تركي في أربيل العراق

السعودية تنشأ أكبر أكاديمية لصيانة الطيران في الشرق الأوسط

السعودية تنشأ أكبر أكاديمية لصيانة الطيران في الشرق الأوسط