ثقة بناة المنازل في الولايات المتحدة ترتفع بعكس التوقعات

مباشر: ارتفعت ثقة بناة المنازل الجديدة في الولايات المتحدة خلال يوليو/تموز الجاري، بعكس توقعات المحللين باستقرارها.

وكشفت بيانات صادرة عن الرابطة الوطنية لبناة المنازل الأمريكية، اليوم الثلاثاء عن ارتفاع ثقة بناة المنازل في الولايات المتحدة إلى 65 نقطة خلال الشهر الجاري، مقابل 64 نقطة خلال يونيو/حزيران الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن ثقة بناة المنازل الأمريكية سوف تسجل 64 نقطة خلال الشهر الجاري.

وأوضحت البيانات أن هناك طلب قوي على بناء المنازل ولكن مع ذلك لا يزال بناة المنازل يعاون من نقص العمالة وارتفاع تكاليف البناء.

وذكرت البيانات أن مؤشر ظروف المبيعات الحالية في الولايات المتحدة زاد بمقدار نقطة واحدة ليصل إلى 72 نقطة في الشهر الجاري.

كما صعد مؤشر توقعات المبيعات لمدة 6 أشهر قادمة بمقدار نقطة واحدة ليسجل 71 نقطة خلال يوليو/حزيران الماضي.

وبحلول الساعة 4:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 97.289.