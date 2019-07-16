مسؤول: السماح للمحلات التجارية بالعمل 24 ساعة يرفع الإنفاق الاستهلاكي

الرياض- مباشر: قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، إن قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم الثلاثاء، بخصوص السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة يعمل على خلق نحو 95 ألف وظيفة.

ولفت العجلان بحسب بيان للغرفة اليوم الثلاثاء، أن القرار يأتي في إطار نمو وتوسع الأنشطة التجارية والاقتصادية، ليسهم في تنشيط الحركة وزيادة المبيعات.

كما أشار الى ان هذا القرار سيسهم القرار في زيادة من حجم إجمالي أعمال المطاعم بنحو 11 بالمائة وبما يعادل 68 مليار ريال سنوياً، وزيادة القيمة الاقتصادية لقطاع الترفيه بنسبة 9 بالمائة بالإضافة إلى زيادة الانفاق الاستهلاكي ليصل إلى 100 مليار ريال سنوياً.

وتابع: سيسهم القرار في توفير ما يقارب 45 ألف وظيفة مباشرة في قطاع التجزئة، و20 ألف وظيفة أخرى غير مباشرة، وخلق ما يقارب 30 ألف وظيفة دوام جزئي.

كما يسهم في ارتفاع النشاط التجاري في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة تتراوح من 14 بالمائة إلى 16 بالمائة، وزيادة عدد المنشآت الجديدة بنسبة تتراوح من 5 بالمائة إلى 6 بالمائة.

وأكد العجلان، أن القرار يسهم في توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة، وفي رفع دورة الحياة بالمدن وتحسين مستوى التنافسية، وأيضاً سيسهم القرار في نمو الناتج المحلي من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب استثمارات رأسمالية.

وبين أن من الإيجابيات المتوقعة من القرار ايضاً الإسهام في زيادة الفرص الوظيفية وخفض معدلات البطالة، وتحفيز قطاع الأعمال من خلال زيادة هوامش أرباح الشركات، إضافةً إلى تحسين البيئة الترفيهية في المدن، وتخفيف الازدحام بأوقات الذروة من خلال توفير فترات أطول.

ودعا العجلان، القطاع الخاص إلى ضرورة الاستفادة من قرار مجلس الوزراء لزيادة أرباح الشركات والمؤسسات من خلال السماح بمزاولة العمل لمدة 24 ساعة، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا القرار سيسهم في رفع القيمة الإجمالية المضافة لاقتصاد المملكة وينشط الدورة الاقتصادية لتكلك المنشآت ويعمل على استقرارها.

وقرر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية – وفقاً للاعتبارات التي يقدرها.

وسيحدد الوزير الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة.

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