أرباح وإيرادات "ويلز فارجو" تتجاوز التقديرات

مباشر: تجاوزت أرباح وإيرادات بنك "ويلز فارجو" توقعات المحللين خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع زيادة القروض.

وأعلن البنك الأمريكي اليوم الثلاثاء، أنه سجل صافي أرباح بقيمة 6.20 مليار دولار خلال الثلاثة الأشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقارنة بـ5.1 مليار دولار في نفس الفترة من 2018.

وبلغ نصيب سهم "ويلز فارجو" من الأرباح 1.30 دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل 0.98 دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن نصيب سهم "ويلز فارجو" من الأرباح سوف تبلغ 1.15 دولار خلال نفس الفترة.

كما أوضحت البيانات أن إجمالي إيرادات "ويلز فارجو" لم يشهد أي تغيير على أساس سنوى عند 21.6 مليار دولار خلال الربع الثاني مقارنة مع تقديرات عند 20.93 مليار دولار.

وانخفض صافي الدخل من الفوائد بمقدار 446 مليون دولار ليصل إلى 12.1 مليار دولار، بينما ارتفع الدخل من غير الفوائد بنحو 477 مليون دولار ليسجل 9.5 مليار دولار.

في حين ارتفع متوسط القروض بمقدار 3.4 مليار دولار ليصل إلى 947.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وبحلول الساعة 1:31 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سهم "ويلز فارجو" بنحو 0.7 بالمائة إلى 46.40 دولار.