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الحريري: العقوبات الأمريكية على شخصيات من "حزب الله" لن تؤثر على الحكومة والبرلمان

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الحريري: العقوبات الأمريكية على شخصيات من "حزب الله" لن تؤثر على الحكومة والبرلمان الحريري: العقوبات الأمريكية على شخصيات من "حزب الله" لن تؤثر على الحكومة والبرلمان

المدينة نيوز : أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن العقوبات الأمريكية على برلمانيين من "حزب الله" تمثل "توجها جديدا"، لكنها لن تؤثر على عمل أو البرلمان في لبنان.

وإذ دعا الحريري حسب بيان صادر عن مكتبه إلى عدم "المبالغة في شأن العقوبات الأمريكية، قال إنها مسألة جديدة وسنتعامل معها بالطريقة التي نراها مناسبة".

وشدد الحريري على أن المهم هو أن نحافظ على القطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني، معربا عن أمله في أن يتجاوز لبنان أزمته في أقرب وقت.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء، فرض عقوبات على رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية النائب محمد رعد، والنائب أمين شري، ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا، ودعت المجتمع الدولي إلى إدراج "حزب الله" بجناحيه السياسي والعسكري على قوائم الإرهاب.

وطالبت الخزانة الأمريكية حكومة لبنان بقطع اتصالاتها مع أعضاء الحزب المشمولين بالعقوبات.

وكان رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري قال اليوم إن العقوبات الأمريكية الجديدة على شخصيات بارزة في "حزب الله"، اعتداء على المجلس النيابي ولبنان كله.

المصدر: "رويترز"

جي بي سي نيوز

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