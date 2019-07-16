رئيس المركزي الفرنسي يؤكد ضرورة استقلالية السياسة النقدية عن الأسواق

مباشر: قال رئيس البنك المركزي الفرنسي إن السياسة النقدية يجب أن تظل مستقلة عن توقعات الأسواق بشأن التضخم وكذلك الضغوط السياسية.

وقال "فرانسوا فيليروي دي جالو" في مؤتمر في باريس بمناسبة الذكرى السنوية رقم 75 لاتفاقية بريتون وودز، اليوم الثلاثاء: "نحن نأخذ في الاعتبار مؤشرات الأسواق لكن لا يجب أن نعتمد على السوق، وهذا يشمل الاستقلالية عن توقعات السوق للتضخم.

وأضاف رئيس المركزي الفرنسي أنهم يعتمدون على البيانات وهذا الأمر بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي على وجه التحديد.

وأوضح جالو، وهو عضو بمجلس محافظي المركزي الأوروبي، أنه خلال اجتماع مجلس المحافظين المقبل سيتم تقييم بيانات الاقتصاد الحقيقية وسيتم التصرف وفقاً لها عند الضرورة.

وتأتي تعليقات رئيس المركزي الفرنسي في وقت يشير فيه المحللين إلى أن تراجع توقعات معدل التخضم قد تجبر البنك المركزي الأوروبي على تدشين مزيد من السياسات التحفيزية.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع السياسة النقدية يوم 25 يوليو/تموز الجاري.