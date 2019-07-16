نظام "المنافسات والمشتريات الحكومية" بالسعودية.. في سطور

الرياض- مباشر : قرر مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته المنعقدة اليوم برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وفيما يلي ملخص لأهم وأبرز المساهمات التي سيقدمها هذا النظام للمملكة:

- يسهم في تحقيق التوازن المالي من خلال تعزيز فاعلية التخطيط المالي، وإدارة الموارد المالية بفعالية.

- تنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميًّا.

- يعالج جوانب القصور في النظام الحالي؛ من أجل الارتقاء بكفاءة الإنفاق في المشاريع التنموية.

-يعزز من النزاهة والمنافسة

-منع تأثير المصالح الشخصية

-حماية المال العام والمحافظة عليه

-توفير معاملة عادلة للمتنافسين

- تخصيص وإدارة الموارد المالية بفاعلية

-سيوفر مزيداً من الشفافية في كل إجراءات المنافسات والمشتريات

-دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وسيعطيها الأولوية في المنافسات وسيعفيها من تقديم الضمان الابتدائي بما يراعي مقتضيات المصلحة العامة وبما لا يخل بقواعد المنافسة.

-يحقق التنمية المستدامة للشركات ويكرس مفاهيم الحوكمة بما يسهم في حماية مستقبلها.

- يشجع النظام الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية للمحافظة عليها وحماية مستقبلها، وبذلك تطوير مساهمتها في الناتج المحلي.

ويستهدف مشروع نظام المنافسات الحكومية تأصيل مبدأ تعويض المتعاقدين مع الجهة الحكومية في حال تغير أسعار المواد الرئيسة الداخلة في بنود المشروع، أو في حال تعديل التعريفة الجمركية أو زيادة الرسوم أو الضرائب.

وطرحت وزارة المالية السعودية في مايو / أيار الماضي مسودة اللائحة التنفيذية لمشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد لاستطلاع مرئيات المختصين.

ووافق مجلس الشورى السعودي، في 27 مارس/آذار الماضي، على مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية خلال جلسته العادية الثانية والثلاثين، التي عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله المعطاني.

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