الوزراء السعودي يرفض ادعاءات بوضع عراقيل أمام الحجاج القطريين

الرياض – مباشر: رفض مجلس الوزراء السعود، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ادعاءات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية بأن الحكومة السعودية تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطريين أو مقيمين في قطر لأداء مناسك الحج والعمرة.

وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة، عصام بن سعد بن سعيد، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إن المجلس أكد أن تلك الادعاءات تنافي الحقيقة، وأن الجهات المختصة في المملكة هيأت جميع السبل ويسرت لقدوم الحجاج والمعتمرين من دول العالم كافة بما فيها دولة قطر.

وأشار الوزير، إلى أن السعودية استقبلت هذا العام قرابة 8 ملايين مسلم أدوا مناسك العمرة، وستستقبل نحو مليوني حاج من جميع دول العالم.

ولفت المجلس، إلى الجهود والخدمات المتكاملة والمتميزة التي تبذلها المملكة لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.

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