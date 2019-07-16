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الأسهم الأمريكية تهبط بالمستهل مع إعلان نتائج أعمال

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الأسهم الأمريكية تهبط بالمستهل مع إعلان نتائج أعمال الأسهم الأمريكية تهبط بالمستهل مع إعلان نتائج أعمال

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية من المستويات القياسية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع إعلان نتائج أعمال البنوك والشركات.

وأعلن "جولدمان ساكس" تراجع الأرباح والإيرادات الفصلية لكنها تجاوزت التوقعات، كما حقق "جي.بي.مورجان" أرباحاً قياسية خلال الربع الثاني من العام الجاري، لكنه خفض توقعات إيرادات التداول.

فيما هبط سهم "جونسون آند جونسون" بأكثر من 1 بالمائة مع تراجع الإيرادات خلال الربع الثاني رغم ارتفاع الأرباح بنحو 42 بالمائة.

وفي التطورات التجارية، قال وزير الخزانة الأمريكي إنه من الممكن أن يسافر إلى بكين لعقد مفاوضات تجارية إذا أسفرت المحادثات الهاتفية هذا الأسبوع عن نتائج بناءة.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفعت مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالي بأكثر من التقديرات، في حين تراجعت أسعار الواردات الأمريكية لأول مرة في 6 أشهر.

وكانت الأسهم الأمريكية أغلقت تعاملات أمس الإثنين على ارتفاع قياسي.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.07 بالمائة ليصل إلى 27339.2 نقطة.

كما تراجع "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1 بالمائة إلى 3010.76 نقطة، وهبط "ناسداك" بنحو 0.1 بالمائة إلى 8246.05 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 97.289.

مباشر (اقتصاد)

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