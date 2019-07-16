أخبار عاجلة

هيئة الاتصالات السعودية: إليكم الشركات الأكثر تحسنًا في خدمات الإنترنت في الربع… -
أسأل مع دعاء | لما حد يقولك " أنا جايلك من المستقبل و بقولك مافيش أمل " أسمع الرد مظبوط ❤ -
كيف تم فصل هذين التوأمين الملتصقين؟ -
هنا إفريقيا | الأربعاء 17 يوليو 2019 | الحلقة الكاملة -
استقرار الأسهم الأمريكية بالمستهل مع الكشف عن نتائج أعمال -
طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة تهبط مع ارتفاع التكاليف -
السعودية تنشأ أكبر أكاديمية لصيانة الطيران في الشرق الأوسط -
مقتل دبلوماسي تركي في أربيل العراق -
سوق الأسهم السعودية يواصل الارتفاع ويلامس أعلى مستوياته في شهرين -
السعودية: "أركيرودون" تشيد البنية التحتية البحرية بمشروع البحر الأحمر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الإنتاج الصناعي الأمريكي يسجل الهبوط الفصلي الثاني على التوالي

Google+ Print
الإنتاج الصناعي الأمريكي يسجل الهبوط الفصلي الثاني على التوالي الإنتاج الصناعي الأمريكي يسجل الهبوط الفصلي الثاني على التوالي

مباشر: استقر الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بعكس توقعات صعوده خلال الشهر الماضي، لكنه سجل الهبوط الفصلي الثاني على التوالي.

وكشفت بيانات صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الثلاثاء، أن الإنتاج الصناعي استقر خلال شهر يونيو/حزيران الماضي مقابل ارتفاعه بنسبة 0.4 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن الإنتاج الصناعي في أكبر بالعالم سوف يرتفع بنسبة 0.1 بالمائة في الشهر الماضي.

وبحسب البيانات، فإن قطاع التعدين ارتفع بنسبة 0.2 بالمائة خلال الشهر الماضي وهي نفس وتيرة الزيادة المسجلة في الشهر السابق له فيما صعدت الصناعات التحويلية بنحو 0.4 بالمائة مقابل 0.2 بالمائة في مايو/آيار.

في حين أن إنتاج قطاع المرافق تراجع بنسبة 3.6 بالمائة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي مقابل زيادة 2.4 بالمائة مسجلة في الشهر السابق له.

وعلى أساس سنوي، فإن الإنتاج الصناعي الأمريكي كان خلال يونيو/حزيران أعلى بنحو 1.3 بالمائة مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2018.

وخلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، فإن الإنتاج الصناعي تراجع بنسبة 1.2 بالمائة على أساس سنوي ليكون الهبوط الفصلي الثاني على التوالي.

وبالنسبة لمؤشر استغلال القدرة الصناعية تراجع بنحو 0.2 بالمائة إلى 77.9 بالمائة خلال الشهر الماضي مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى زيادته إلى 78.2 بالمائة.

وبحلول الساعة 1:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار مقابل اليورو بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 1.1219 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأخبار- البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 6% في العام المقبل

الأخبار- البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 6% في العام المقبل

الأخبار- مجلس الوزراء يبحث إجراءات خفض عجز الموازنة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي

الأخبار- مجلس الوزراء يبحث إجراءات خفض عجز الموازنة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي

بعد أبطأ نمو بـ27عاماً.. لماذا لا تستطيع الصين دعم الاقتصاد؟

بعد أبطأ نمو بـ27عاماً.. لماذا لا تستطيع الصين دعم الاقتصاد؟

صندوق النقد الدولي يخفض تقديرات النمو الاقتصادي لروسيا خلال 2019

صندوق النقد الدولي يخفض تقديرات النمو الاقتصادي لروسيا خلال 2019