الإنتاج الصناعي الأمريكي يسجل الهبوط الفصلي الثاني على التوالي

مباشر: استقر الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بعكس توقعات صعوده خلال الشهر الماضي، لكنه سجل الهبوط الفصلي الثاني على التوالي.

وكشفت بيانات صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الثلاثاء، أن الإنتاج الصناعي استقر خلال شهر يونيو/حزيران الماضي مقابل ارتفاعه بنسبة 0.4 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن الإنتاج الصناعي في أكبر اقتصاد بالعالم سوف يرتفع بنسبة 0.1 بالمائة في الشهر الماضي.

وبحسب البيانات، فإن قطاع التعدين ارتفع بنسبة 0.2 بالمائة خلال الشهر الماضي وهي نفس وتيرة الزيادة المسجلة في الشهر السابق له فيما صعدت الصناعات التحويلية بنحو 0.4 بالمائة مقابل 0.2 بالمائة في مايو/آيار.

في حين أن إنتاج قطاع المرافق تراجع بنسبة 3.6 بالمائة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي مقابل زيادة 2.4 بالمائة مسجلة في الشهر السابق له.

وعلى أساس سنوي، فإن الإنتاج الصناعي الأمريكي كان خلال يونيو/حزيران أعلى بنحو 1.3 بالمائة مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2018.

وخلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، فإن الإنتاج الصناعي تراجع بنسبة 1.2 بالمائة على أساس سنوي ليكون الهبوط الفصلي الثاني على التوالي.

وبالنسبة لمؤشر استغلال القدرة الصناعية تراجع بنحو 0.2 بالمائة إلى 77.9 بالمائة خلال الشهر الماضي مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى زيادته إلى 78.2 بالمائة.

وبحلول الساعة 1:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار مقابل اليورو بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 1.1219 دولار.