وزير التعليم السعودي يوجه بتحسين مستويات 7 آلاف معلم

الرياض- مباشر: وجه وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ بتحسين مستويات 7371 معلما ومعلمة من شاغلي الوظائف التعليمية، ونقلهم إلى المستويين الخامس والسادس، وذلك في إطار عمل الوزارة على تحقيق الاستقرار والوظيفي للمعلمين والمعلمات.

وبحسب بيان لوزارة التعليم نشر يوم الثلاثاء، شمل النقل إلى المستوى الخامس على الوظائف التعليمية نحو 7268 معلماً ومعلمة، فيما بلغ عدد المنقولين إلى المستوى السادس 103 معلماً ومعلمة .

وأكدت وزارة التعليم تطبيق قواعد المفاضلة والمؤهلات التربوية على جميع من شملهم القرار، مبينة أن المنقولين على المستويين الخامس والسادس سوف يعاملون وفق المادة (18/أ) من نظام الخدمة المدنية فيما يخص الراتب.

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