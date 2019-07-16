صفقة اليوم.. تعلم التصميم الرقمي مع حزمة أدوبي بخصم 97% 

حزمة أدوبي للتصميم الرقمي Digital Design with Adobe Bundle.

عدد الدورات: 3.

تشمل الدورات التدريب على Adobe After Effects، وAdobe InDesign، بالإضافة إلى مقدمة في تصميم الرسوم المتحركة Animation.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1393 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 31 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تعتبر تطبيقات وأدوات (أدوبي) Adobe هي حجر الأساس في ترسانة أي مصمم محترف تقريبًا، لذلك نقدم لك اليوم هذه الحزمة التعليمية للتصميم الرقمي من أدوبي، والتي تحمل اسم Digital Design with Adobe Bundle؛ بخصم يصل إلى 97% لتتمكن من تطوير مهاراتك في التصميم والرسوم المتحركة والانتقال إلى المستوى الاحترافي.

يحتاج جميع المصممين – وخاصة مصممو الجرافيك، والرسوم المتحركة – إلى احتراف استخدام منتجات أدوبي لجعل أعمالهم مميزة. ومن خلال هذه الحزمة ستتعلم كيفية تحقيق أقصى استفادة من أدوات أدوبي القوية، بما في ذلك: Adobe After Effects، وAdobe InDesign، بالإضافة إلى مقدمة في تصميم الرسوم المتحركة Animation.

يبلغ سعر حزمة التصميم الرقمي من أدوبي Digital Design with Adobe Bundle؛ ما يصل إلى 1393 دولارًا، ولكن الآن يمكنك الحصول عليها بسعر 31 دولارًا فقط مع نسبة خصم تصل إلى 97 في المئة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

أولًا دورة Adobe After Effects:

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أدوبي أفتر إفكتس Adobe After Effects هو أشهر برنامج للمونتاج، والتركيب، والرسوم المتحركة، والمؤثرات، ويستخدمه الخبراء لإخراج أفضل الأفلام، ومقاطع الفيديو، لذلك تقدم لك هذه الدورة الخطوات اللازمة لإتقان تصميم الرسومات المتحركة والمؤثرات البصرية الرائعة.

ثانيًا دورة Adobe InDesign:

تقدم لك هذه الدورة الخطوات اللازمة لتصميم وإنشاء النشرات الإخبارية، والملصقات، والمنشورات الترويجية brochures، والمزيد. وسواء كنت تعتمد في عملك على القوالب أو تقوم بالتصميم من البداية، فإنك ستتعلم كيف يمكن استخدام InDesign للتعامل مع كل ذلك باحتراف.

ثالثًا مقدمة في الرسوم المتحركة Animation:

سوف تستكشف من خلال هذه الدورة العديد من تطبيقات الرسوم المتحركة، ومعرفة أساسيات الرسوم المتحركة الثنائية الأبعاد كخطوة أولى في رحلة تحتوى على المزيد من المهارات المتقدمة.