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ترامب: سنتحرى المزاعم بشأن عمل جوجل مع الصين

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مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد إن إدارته ستقوم بالتحري في البيانات التي أدلى بها مستثمر التكنولوجيا الملياردير "بيتر ثيل".

وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن مستثمر التكنولوجيا الملياردير بيتر ثيل يعتقد أنه يجب التحقيق مع جوجل بتهمة الخيانة.

وأضاف أن المستثمر يتهم جوجل بالعمل مع الصينية، واصفاً إياه بأنه الشاب الرائع والذكي الذي يعلم هذه المسألة أفضل من أيّ شخص.

لكن في الوقت نفسه ذكر الرئيس الأمريكي أن إدارته سوف تبحث في هذه المسألة.

وكان ثيل، وهو أحد أعضاء مجلس الإدارة في شركة فيسبوك، صرح يوم الأحد بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي" ووكالة المخابرات المركزية "سي.آي.آي" يجب أن يقوما بالتحقيق مع شركة جوجل لمعرفة ما إذا كان تم اختراقها من قبل المخابرات الصينية.

وتحدث ثيل خلال مشاركته في مؤتمر بواشنطن، قائلاً: أولاً كم عدد وكالات الاستخبارية الأجنبية التي اخترقت مشروع مانهاتن من أجل الذكاء الاصطناعي"، نقلاً عن موقع أكسيوس الأمريكي.

وتابع: ثانياً، هل تعتبر الإدارة العليا لشركة جوجل نفسها أنها تعرضت للاختراق من قبل المخابرات الصينية؟، وثالثاً، هل ذلك لأنهم يعتبرون أنفسهم مخترقين تماماً لدرجة أنهم شاركوا على ما يبدو بالعمل مع الجيش الصيني وليس مع الجيش الأمريكي.

وبحلول الساعة 1:41 مساءً بتوقيت جرينتش، تحول سهم "ألفابت" وهي الشركة المالكة لجوجل، إلى الارتفاع بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 1152.98 دولار، بعد أن استهل الدقائق الأولى من الجلسة داخل النطاق الأحمر.

مباشر (اقتصاد)

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