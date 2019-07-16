أخبار عاجلة

هيئة الاتصالات السعودية: إليكم الشركات الأكثر تحسنًا في خدمات الإنترنت في الربع… -
أسأل مع دعاء | لما حد يقولك " أنا جايلك من المستقبل و بقولك مافيش أمل " أسمع الرد مظبوط ❤ -
كيف تم فصل هذين التوأمين الملتصقين؟ -
هنا إفريقيا | الأربعاء 17 يوليو 2019 | الحلقة الكاملة -
استقرار الأسهم الأمريكية بالمستهل مع الكشف عن نتائج أعمال -
طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة تهبط مع ارتفاع التكاليف -
السعودية تنشأ أكبر أكاديمية لصيانة الطيران في الشرق الأوسط -
مقتل دبلوماسي تركي في أربيل العراق -
سوق الأسهم السعودية يواصل الارتفاع ويلامس أعلى مستوياته في شهرين -
السعودية: "أركيرودون" تشيد البنية التحتية البحرية بمشروع البحر الأحمر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

السعودية تكشف عن تطور في صادراتها غير النفطية إلى الخارج

Google+ Print

القاهرة – سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيانٍ عبر حسابها الرسمي، إنَّ هذه الزيادة في الصادرات "تقوم، من خلال تحفيز المصدِّرين، وتسهيل وصول المنتجات للأسواق العالمية".

© Sputnik . Iliya Pitalev

وبينت الوزارة، أن الأهداف الاستراتيجية، التي تعمل عليها هيئة الصادرات، تتمثّل في تحسين كفاءة بيئة التصدير، ورفع المعرفة بممارسات التصدير، ورفع الجاهزية التصديرية.

وكما ستعمل على تسهيل إيجاد الفرص التصديرية، وزيادة ظهور المنتجات السعودية، وتسهيل ربط المصدرين مع المستوردين والشركاء المحتملين.

وقفزت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية لمستويات غير مسبوقة، خلال العام الماضي 2018، بحسب أرقام الهيئة العامة للإحصاء في السعودية.

وذكر تقرير رسمي، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن الصادرات غير النفطية للمملكة صعدت بنسبة 26.2 بالمئة في أول 9 شهور من العام 2018، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017.

وبلغ إجمالي الصادرات غير النفطية السعودية، في الفترة المذكورة، 170.79 مليار ريال (45.54 مليار دولار أميركي)؛ فيما كانت في أول 9 شهور من العام السابق 135.52 مليار ريال (36.16 مليار دولار).

وأبرز الصادرات غير النفطية السعودية، تتمثل في، الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية، ومنتجات نباتية، ومنتجات صناعة الأغذية، وخشـب ومصنوعاتــه، وفحم خشبي، وأحذية، ومصنوعات من حجر، ولؤلؤ طبيعي أو مستنبت، وأحجار كريمة أو شبه كريمة، ومعادن ثمينة.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
هيئة الاتصالات السعودية: إليكم الشركات الأكثر تحسنًا في خدمات الإنترنت في الربع…

هيئة الاتصالات السعودية: إليكم الشركات الأكثر تحسنًا في خدمات الإنترنت في الربع…

السعودية: "أركيرودون" تشيد البنية التحتية البحرية بمشروع البحر الأحمر

السعودية: "أركيرودون" تشيد البنية التحتية البحرية بمشروع البحر الأحمر

سوق الأسهم السعودية يواصل الارتفاع ويلامس أعلى مستوياته في شهرين

سوق الأسهم السعودية يواصل الارتفاع ويلامس أعلى مستوياته في شهرين

السعودية تنشأ أكبر أكاديمية لصيانة الطيران في الشرق الأوسط

السعودية تنشأ أكبر أكاديمية لصيانة الطيران في الشرق الأوسط