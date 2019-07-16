مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ترتفع للشهر الرابع على التوالي

مباشر: ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالي خلال يونيو/حزيران الماضي، في إشارة لتعافي إنفاق المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة شهدت زيادة 0.4 بالمائة في شهر يونيو/حزيران الماضي وهي نفس وتيرة الارتفاع المسجلة في الشهر السابق له بعد التعديل بالخفض.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مبيعات التجزئة في أكبر اقتصاد بالعالم سوف تصعد بنسبة 0.1 بالمائة خلال الشهر الماضي.

أما على أساس سنوي، فإن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت بنسبة 3.4 بالمائة في شهر يونيو/حزيران الماضي مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2018.

وخلال الربع الثاني من العام الجاري ، فإن مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة شهدت زيادة 3.4 بالمائة على أساس سنوي و1.8 بالمائة على أساس فصلي.

وبحسب البيانات، فإن مبيعات تجار التجزئة خارج المتاجر ارتفعت بنسبة 1.7 بالمائة كما شهدت مبيعات الأغذية والمشروبات زيادة 0.9 بالمائة.

فيما تراجعت مبيعات محطات البنزين بنسبة 2.8 بالمائة في الشهر الماضي بعد انخفاض 0.8 بالمائة في مايو/آيار السابق له.

وبحلول الساعة 12:46 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.4 بالمائة عند 1.1217 دولار.