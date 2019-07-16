أرباح وإيرادات "جولدمان ساكس" الفصلية تتراجع لكنها تتجاوز التوقعات

مباشر: تراجعت أرباح وإيرادات بنك "جولدمان ساكس" خلال الربع الثاني من العام الجاري، لكنها تمكنت من تجاوز توقعات المحللين، مع قوة العوائد المحققة من غير الفوائد.

وكشفت نتائج أعمال البنك الأمريكي والصادرة اليوم الثلاثاء، أن صافي أرباحه هبطت إلى 2.20 مليار دولار (5.81 دولار لكل سهم) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي مقارنة مع 2.35 مليار دولار (5.98 دولار للسهم الواحد) المسجلة في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن أرباح بنك "جولدمان ساكس" سوف تبلغ 4.89 دولار للسهم الواحد.

كما أن إيرادات "جولدمان ساكس" تراجعت بنسبة 2 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019 على أساس سنوي لتسجل 9.46 مليار دولار.

لكن مع ذلك تمكنت الإيرادات من تجاوز توقعات المحللين البالغة 8.84 مليار دولار عن تلك الفترة المقارنة، حيث أن الإيرادات المحققة من غير الفوائد والتي فاقت التوقعات عوضت عجز بسيط في صافي دخل الفوائد.

وبحسب نتائج الأعمال، فإن إيرادات الاستثمار المصرفي تراجعت بنحو 9 بالمائة خلال الربع المنتهي في يونيو/حزيران الماضي على أساس سنوي إلى 1.86 مليار دولار، لكنها كانت أعلى من توقعات المحللين البالغة 1.77 مليار دولار.

أما إيرادات الاستثمار والإقراض فارتفعت بنحو 16 بالمائة لتسجل 2.53 مليار دولار متفوقة على التوقعات البالغة 2 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، قام البنك الأمريكي بزيادة توزيعات الأرباح الفصلية إلى 1.25 دولار للسهم بدلاً من 85 سنتاً على أن تكون التوزيعات الجديدة قابلة للدفع يوم 27 سبتمبر/أيلول المقبل للمساهمين المسجلين يوم 30 أغسطس/آب.

وخلال أول ستة أشهر من العام، فإن صافي أرباح "جولدمان ساكس" تراجع بنحو 14 بالمائة إلى 4.38 مليار دولار مع هبوط 7 بالمائة في الإيرادات لتبلغ 18.27 مليار دولار.

وكان سهم "جولدمان ساكس" أغلق جلسة أمس داخل النطاق الأحمر بانخفاض 1.1 بالمائة عند مستوى 211.58 دولار لكن العقود المستقبلية تشير إلى أنه سوف يستهل تعاملات اليوم على ارتفاع يتجاوز 1 بالمائة.