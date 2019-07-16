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7 قرارات للوزراء السعودي باجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان

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7 قرارات للوزراء السعودي باجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان 7 قرارات للوزراء السعودي باجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان

7 قرارات للوزراء السعودي باجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان

الرياض ـ مباشر: عقد مجلس الوزراء السعودي، اجتماعه الأسبوعي، مساء اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأوضح وزير الدولة، ووزير الإعلام بالنيابة عصام بن سعد بن سعيد في بيان، نقلته وكالة الأنباء "واس"، اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ووجه حيالها بما رآه.

ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنين في مجال خدمات النقل الجوي، لى جانب الموافقة على انضمام السعودية إلى اتفاقية حماية طيور الأفريقية أور-آسيوية المهاجرة .

وقرر مجلس الوزراء استثناء القادمين للعمرة وزيارة المسجد النبوي من حكم حظر التنقل خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها.

كما قرر المجلس نقل المهمات المتعلقة بإقامة وتنظيم فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة (مهرجان الجنادرية) ، من وزارة الحرس الوطني إلى وزارة الثقافة.

وقرر مجلس الوزراء كذلك السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة ، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية – وفقاً للاعتبارات التي يقدرها –كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة.

 ووافق مجلس الوزراء السعودي خلال الاجتماع على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، والنظر في قراري مجلس الشورى هذا الشأن. 

كما وافق مجلس الوزراء على عدد من الترقيات للمرتبة الرابعة عشرة، إلى جانب الاطلاع على بقية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

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