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السعودية تسمح بالعمل لمدة 24 ساعة للأنشطة التجارية بمقابل مالي

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السعودية تسمح بالعمل لمدة 24 ساعة للأنشطة التجارية بمقابل مالي السعودية تسمح بالعمل لمدة 24 ساعة للأنشطة التجارية بمقابل مالي

الرياض- مباشر: قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية – وفقاً للاعتبارات التي يقدرها.

 ووفقا لوكالة الأنباء " سيحدد الوزير الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة.

 وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية، إن القرار سيسهم في رفع جودة الحياة في المدن السعودية من خلال توفير السلع والخدمات لسكانها على مدار الساعة، ما يسهم في رفع تنافسية هذه المدن.
 
وأشارت إلى أن تنظيم السماح يأتي ضمن حزمة من المبادرات تهدف من خلالها لتمكين قطاع الأعمال ليلعب دورا محوريا في رفع مستوى رفاهية سكان المدن وإيجاد البيئة المناسبة الحاضنة لجميع الأنشطة الاقتصادية.

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