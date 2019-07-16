السعودية تسمح بالعمل لمدة 24 ساعة للأنشطة التجارية بمقابل مالي

الرياض- مباشر: قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية – وفقاً للاعتبارات التي يقدرها.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية" سيحدد الوزير الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة.

وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية، إن القرار سيسهم في رفع جودة الحياة في المدن السعودية من خلال توفير السلع والخدمات لسكانها على مدار الساعة، ما يسهم في رفع تنافسية هذه المدن.



وأشارت إلى أن تنظيم السماح يأتي ضمن حزمة من المبادرات تهدف من خلالها لتمكين قطاع الأعمال ليلعب دورا محوريا في رفع مستوى رفاهية سكان المدن وإيجاد البيئة المناسبة الحاضنة لجميع الأنشطة الاقتصادية.

ترشيحات:

فيديوجراف..ملخص إنجازات "سكني" خلال النصف الأول من 2019

الصندوق العقاري السعودي: 100 ألف أسرة وقعت عقودها في 2019

السفير السعودي بالعراق: افتتاح منفذ عرعر رسمياً 15 أكتوبر القادم

رصد.. أسعار الإيجارات السكنية بـ"الخُبر" الأعلى بالسعودية.. ودبي الأغلى خليجياً

وكالة: صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستحوذ على 40% من "جسارة"

"العقاري السعودي": إعلان أسماء آخر المستفيدين بقوائم الانتظار مطلع 2020