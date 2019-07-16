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الوزراء السعودي يقر نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

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الوزراء السعودي يقر نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الوزراء السعودي يقر نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

 الرياض- مباشر: قرر مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته المنعقدة اليوم برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

 ةجاء هذا القرار، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء "واس" بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى بهذا الشأن.

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