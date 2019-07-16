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إعلان صندوق ملكية عقارات الخليج ريت عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عن الفترة من 1/04/2019 حتى 30/06/2019

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إعلان صندوق ملكية عقارات الخليج ريت عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عن الفترة من 1/04/2019 حتى 30/06/2019 إعلان صندوق ملكية عقارات الخليج ريت عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عن الفترة من 1/04/2019 حتى 30/06/2019
بند توضيح مقدمة تعلن شركة مُلكيّة للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت عن الربع الثاني من العام 2019م، عن الفترة من 1/4/2019 وحتى 30/06/2019م على النحو التالي: تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-11-13 الموافق 2019-07-16 اجمالي المبلغ الموزع إجمالي الأرباح النقدية الموزعة 10,200,000 ريال سعودي. عدد الأسهم المستحقة للأرباح ستكون التوزيعات النقدية على أساس 60 مليون وحدة قائمة حصة السهم من التوزيع قيمة الربح الموزع يبلغ 0.17 ريال سعودي (17 هللة لكل وحدة)، بعائد نسبته إلى سعر الطرح الأولي للوحدة يبلغ 1.70% نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 1.7 تاريخ الأحقية 5. ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية تاريخ يوم الاثنين 19/11/1440 هـ الموافق 22/07/2019 م (نهاية التداول بتاريخ يوم الخميس 15/11/1440 هـ الموافق 18/07/2019 م). تاريخ التوزيع سيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق معلومات اضافية نسبة التوزيعات إلى صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 30/06/2019م تبلغ 1.71%

كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.

مباشر (اقتصاد)

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