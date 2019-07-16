سوق الأسهم السعودية يقترب من 9100 نقطة بعد ارتفاعه السابع

الرياض – مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي تعاملات اليوم الأربعاء بالمنطقة الخضراء؛ وسط ارتفاع السيولة بدفعة من الصفقات الخاصة، ليواصل مكاسبه للجلسة السابعة على التوالي، فيما عاد مؤشر السوق الموازي- نمو للتراجع بنهاية التعاملات.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق على ارتفاع نسبته 0.32 بالمائة، مضيفا 28.80 نقطة، ليرتفع بها لمستوى 9073.01 نقطة.

وارتفعت السيولة بتعاملات اليوم إلى 3.63 مليار ريال؛ متأثرة بالصفقات الخاصة المنفذة بقيمة تجاوزت 750 مليون ريالا، مقابل سيولة الثلاثاء البالغة 3.18 مليار ريال.

وبلغت كميات الأسهم المتداول عليها 125.9 مليون سهم، مقابل 114.43 مليون سهم بتعاملات الجلسة الماضية.

وغلب الارتفاع على القطاعات بتعاملات اليوم؛ والتي جاء على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.6 بالمائة، يليه الاتصالات بنحو 1.8 بالمائة.

وكان الإعلام أبرز القطاعات المتراجعة بنسبة 0.38 بالمائة.

وتصدر سهم "مهارة" مكاسب 117 سهما بالختام بارتفاع نسبته 4.9 بالمائة، فيما كان سهم صندوق "دراية ريت" الأبرز بين 62 سهما متراجعا بخسائر بلغت 1.7 بالمائة.

وكان سهم مصرف الراجحي الأنشط بالسيولة بقيمة 402.1 مليون ريال، و"الإنماء" على الكميات بـ 8.74 مليون ريال.

وفي المقابل، عاد مؤشر السوق الموازي- نمو للتراجع بالختام؛ بانخفاض نسبته 1.37 بالمائة، ليهبط لمستوى 3729.71 نقطة، بعد خسارة 51.71 نقطة من رصيده.

وانخفضت السيولة بالموازي لـ 2.03 مليون ريال، مقارنة بـ 3.56 مليون ريال بالجلسة الماضية؛ مع تراجع كميات الأسهم المتداول عليها لـ 106.39 ألف سهم، مقارنة بـ 3.56 ألف سهم بالجلسة الماضية.

وغلب التراجع على أسهم الموازي؛ وكان أبرزها "الكثيري" بخسائر نسبتها 3.3 بالمائة، و"باعظيم" بنحو 2.8 بالمائة، وارتفع "الصمعاني" وحيدا بـ 1.6 بالمائة.

وسيطر "ريدان" على تداولات الموازي بسيولة قيمتها 673 ألف ريال، وبكميات 40.63 ألف سهم.

وأنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة الاثنين، على ارتفاع لللجلسة السادسة على التوالي؛ بدعم مباشر من قطاعي الاتصالات والبنوك.

ترشيحات:

تعرف على سلم الرواتب والعلاوات للمعلمين بالسعودية في اللائحة الجديدة

فيديوجراف..ملخص إنجازات "سكني" خلال النصف الأول من 2019

الصندوق العقاري السعودي: 100 ألف أسرة وقعت عقودها في 2019

السفير السعودي بالعراق: افتتاح منفذ عرعر رسمياً 15 أكتوبر القادم

رصد.. أسعار الإيجارات السكنية بـ"الخُبر" الأعلى بالسعودية.. ودبي الأغلى خليجياً

وكالة: صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستحوذ على 40% من "جسارة"

"العقاري السعودي": إعلان أسماء آخر المستفيدين بقوائم الانتظار مطلع 2020