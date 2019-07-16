التجارة السعودية تستدعي أجهزة كهربائية لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية

الرياض- مباشر: أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية عن استدعاء أكثر من 70 ألف منتج من الأجهزة الكهربائية المنزلية خلال العام 1440 شملت (مكيفات، ثلاجات، مجمدات، غسالات) لعدة طرازات مختلفة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن هذا القرار جاء لعدم مطابقة تلك الأجهزة للمواصفات القياسية لكفاءة الطاقة، بالنظر لما قد تسببه في زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية عن المعلن عنه في بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الجهاز وبالتالي زيادة في قيمة فواتير الكهرباء على المستهلك.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين المستخدمين للأجهزة المشمولة بالاستدعاء إلى التحقق من الرقم التسلسلي للمنتج عبر الموقع الإلكتروني لمركز استدعاء المنتجات غير المطابقة ومن ثم التواصل مع الشركات والوكلاء لسحب المنتج واسترداد مبلغ شراءه نقدياً، أو استبداله بمنتج آخر مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة لضمان استخدام أجهزة موفرة لاستهلاك الطاقة بما ينعكس إيجاباً على المستهلك.

وأوضحت الوزارة أن جميع الاستدعاءات للمنتجات تم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني لمركز استدعاء المنتجات المعيبة بالإضافة إلى حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي والنشر في الصحف المحلية ومختلف وسائل الإعلام.

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