السعودية تستعد لتجميع طائرات مدنية روسية من الجيل الجديد على أراضيها
كما أضاف البيان أن روسيا اقترحت على السعودية إطلاق مشروع لإنشاء طائرة ركاب تفوق سرعتها سرعة الصوت، وطلبت تحديد مستثمر للمشاورات الفنية الأولية.طائرة "إم سي-21"
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وتتمتع الطائرة بأحدث التطويرات العالمية في مجال الطائرات والمحركات. وتم استخدام أحدث المواد في تصميمها، ونتيجة لذلك انخفض وزن الطائرة بشكل ملحوظ.
كما أن تصميم الأجنحة يضفي عليها ديناميكية هوائية عالية. بالإضافة إلى أن الحلول المبتكرة للمحركها أدت إلى تقليل استهلاك الوقود، فضلاً عن الانبعاثات الضارة والضوضاء.طائرة "سوخوي سوبرجيت 100"
"سوخوي سوبرجيت 100" – طائرة روسية من الجيل الجديد، والتي تجمع بين أحدث التقنيات في مجال الطيران.
وهي أول طائرة ذات 100 مقعد، والتي تتمتع بنظام " fly-by-wire" والذي تم تصميمه خصيصًا لتحسين التحكم وتقليل الحمل على الطاقم وضمان الحد الأقصى من كفاءة استهلاك الوقود.
بالإضافة إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الطائرة أقل مقدار 1.5 طن عن انبعاثات منافسيها.