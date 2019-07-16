أسعار الواردات الأمريكية تسجل أول تراجع في 6 أشهر

مباشر: تراجعت أسعار الواردات في الولايات المتحدة للمرة الأولى في عام 2019 خلال الشهر الماضي، مع انخفاض تكاليف واردات الوقود.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن أسعار الواردات بالولايات المتحدة تراجعت بنسبة 0.9 بالمائة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي مقابل استقرارها في الشهر السابق له بعد التعديل بالرفع.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن أسعار الواردات الأمريكية سوف تشهد هبوطاً بنحو 0.7 بالمائة خلال الشهر الماضي.

ويمثل شهر يونيو/حزيران أول وأكبر وتيرة هبوط في نحو ستة أشهر منذ الانخفاض المسجل في ديسمبر/كانون الأول من عام 2018 عندما تراجع المؤشر بنسبة 1.4 بالمائة.

ويأتي الهبوط في أسعار الواردات مع تراجع تكاليف واردات الوقود بنحو 6.5 بالمائة خلال الشهر الماضي مقابل زيادة 2.3 بالمائة في الشهر السابق له بعد التعديل.

كما تراجعت أسعار الواردات من غير الوقود بنسبة 0.3 بالمائة في يونيو/حزيران وهي نفس وتيرة الانخفاض المسجلة في مايو/آيار السابق له.

وبالنسبة لأسعار الصادرات الأمريكية، فتراجعت بنسبة 0.7 بالمائة في الشهر الماضي مقابل انخفاض 0.2 بالمائة في مايو/آيار.

وخلال الإثنى عشرة شهراً المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، فإن أسعار الواردات بالولايات المتحدة تراجعت بنسبة 2 بالمائة مقابل زيادة 4.7 بالمائة في الفترة المماثلة من العام السابق له.

وبحلول الساعة 12:36 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.4 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1217 دولار.