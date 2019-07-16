تقرير: المؤشرات الفنية للسوق السعودي تشير إلى الاستقرار بالمدى المتوسط

الرياض ـ مباشر: قالت الجزيرة كابيتال إن مؤشر السوق السعودي استطاع التماسك فوق مستويات الدعم الأبرز عند 8500 نقطة، خلال الفترة الماضية، وذلك في ظل دعم أهم المتوسطات الشهرية.

وأضافت شركة الأبحاث، في تقرير اطع عليه "مباشر"، اليوم الثلاثاء، إن معظم المؤشرات الفنية على المدى المتوسط لازالت تشير إلى الاستقرار.

وأشارت إلى أن الإيجابية على المدى المتوسط مرهونة بالحفاظ على مستويات الـ8500 نقطة، حيث إن كسر هذه المنطقة قد يلغي الإيجابية، ويفتح المجال لبدء عمليات تصحيح رئيسية.

كما أوضحت الجزيرة كابيتال أن المؤشر لازال يحٌافظ على حركته أعلى من متوسطاته الشهرية المهمة، وذلك بعد تكوين تقاطع إيجابي للمتوسطات خلال الفترة السابقة.

وقالت إن اهم مناطق المقاومات الشهرية اللاحقة تبقى عند 9400 – 10000 نقطة، في حين تبقى مستويات الدعم المهمة عند 8500 – 8200 على التوالي.

وتابعت: "لازل القطاع البنكي يتحرك فوق أبرز متوسطاته الأسبوعية البسيطة والتي تسهم في عودة المسار الصاعد مجددا

كما أشارت إلى أن النظرة العامة تميل إلى الشراء الحذر في ظل المؤشرات اللفنية الحالية.

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