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بري: تصنيف أميركا لنواب حزب الله "اعتداء" على كل لبنان

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بري: تصنيف أميركا لنواب حزب الله "اعتداء" على كل لبنان بري: تصنيف أميركا لنواب حزب الله "اعتداء" على كل لبنان

جي بي سي نيوز:- ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، الأربعاء، أن رئاسة المجلس النيابي، ممثلة بنبيه بري، علقت على فرض عقوبات أميركية نائبين من حزب الله.

وحسب الوكالة فإن بري اعتبر التصنيف الأميركي "اعتداء على المجلس النيابي وبالتأكيد على لبنان كل لبنان، لذا باسم المجلس النيابي اللبناني أتساءل هل أصبحت الديموقراطية الأميركية تفترض وتفرض الاعتداءات على ديموقراطيات العالم؟".

وقال بري "أتوجه إلى الاتحاد البرلماني الدولي لاتخاذ الموقف اللازم من هذا التصرف اللامعقول".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على ثلاثة مسؤولين في الميليشيات، التي تدعمها إيران أمس الثلاثاء، وهم اثنان من أعضاء مجلس النواب ومسؤول أمني، ينسق بين حزب الله والأجهزة الأمنية في لبنان.

وطالت العقوبات الأميركية النائب أمين شري والنائب محمد رعد رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" التي تضم نواب حزب الله في البرلمان اللبناني، ومسؤول جهاز الأمن (وحدة الارتباط والتنسيق) في حزب الله وفيق صفا.

وطالبت واشنطن اللبنانية بقطع الاتصالات مع أعضاء حزب الله. كما أقرّت واشنطن آلية أميركية للتأكد من عدم وصول المساعدات المقدمة للبنان لحزب الله.

واعتبرت وزارة الخزانة أن "على الحكومة اللبنانية أن تعي بأن الولايات المتحدة لن تغلق أعينها عن أعضاء حزب الله في الحكومة.. حيث يجب عدم التمييز بين أعضاء حزب الله السياسيين والعسكريين". كما اعتبرت الخزانة الأميركية أنه "على الحكومة اللبنانية أن تقطع اتصالاتها مع الأعضاء المدرجين اليوم على قائمة العقوبات".

يذكر أنها المرة الأولى التي تستهدف فيها أميركا نوابا من حزب الله الذي تصنفه منظمة "إرهابية".

جي بي سي نيوز

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