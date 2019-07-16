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كوريا الجنوبية تُغرم "بنك أوف أمريكا" لانتهاكات في سوق الأسهم

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كوريا الجنوبية تُغرم "بنك أوف أمريكا" لانتهاكات في سوق الأسهم كوريا الجنوبية تُغرم "بنك أوف أمريكا" لانتهاكات في سوق الأسهم

مباشر: طبقت هيئة تداول الأسهم في كوريا الجنوبية غرامة بقيمة 175 مليون وون (149 ألف دولار) على وحدة الوساطة التابعة لـ"بنك أوف أمريكا" في الدولة الآسيوية؛ لانتهاك قواعد السوق.

وقالت لجنة مراقبة سوق تداول الأسهم عبر بيان اليوم الثلاثاء إن الشركة الأمريكية خالفت أوامر السوق العادلة عبر التداول الخوارزمي.

وأضاف البيان أن الشركة التابعة لـ"بنك أوف أمريكا" ساعدت صندوق تحوط على أن يربح 220 مليار وون عبر تقديم وإلغاء عروض بشكل متكرر لمئات الأسهم في كوريا الجنوبية بين الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2017 وحتى مايو/آيار 2018.

وتأتي تلك العقوبة بعد أشهر من بدء هيئة التداول في مراقبة تداولات الأسهم التي تتم عبر "بنك أوف أمريكا"، وذلك في أعقاب تقديم العديد من الالتماسات مجهولة المصدر التي نُشرت على موقع المكتب الرئاسي في العام الماضي.

وطلبت الشكاوى من التحقيق في التداول الخوارزمي عالي السرعة الذي يتعامل معه البنك الأمريكي.

مباشر (اقتصاد)

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