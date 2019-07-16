اعلان الشركة الوطنية للتربية و التعليم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-05-31 ( تسعة أشهر )

يتمثل الارتفاع في صافي الربح للفترة الحالية عن الفترة المماثلة من العام السابق إلى: -

- تحسن هامش الربحية نتيجة الانخفاض في تكلفة الإيرادات عن الفترة المماثلة من العام السابق.

- ارتفاع الإيرادات الأخرى خلال الفترة الحالية والناتج عن رد قيمة الفاتورة المجمعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدعم من مكتب تحفيز القطاع الخاص بمبلغ 2.5 مليون ريال سعودي.

- انخفاض التكاليف التمويلية خلال الفترة الحالية والناتج عن الإيراد المحقق من المرابحات الإسلامية.

- انخفاض مصروف الزكاة للفترة الحالية عن الفترة المماثلة من العام السابق.

وذلك بالرغم من انخفاض المنح والإعانات الحكومية، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، وتكوين مخصص لخسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 خلال الفترة.