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أرباح "جونسون.آند.جونسون" ترتفع 42% في الربع الثاني

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أرباح "جونسون.آند.جونسون" ترتفع 42% في الربع الثاني أرباح "جونسون.آند.جونسون" ترتفع 42% في الربع الثاني

مباشر: ارتفعت أرباح "جونسون آند جونسون" خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 42 بالمائة، فيما سجلت تراجعاً في الإيرادات.

وكشفت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في تصنيع السلع الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت صافي أرباح بقيمة 5.60 مليار دولار في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران، مقابل 3.95 مليار دولار في فترة المقارنة من 2018.

وبلغ نصيب سهم الشركة الأمريكية من الأرباح باستثناء البنود غير المتكررة مستوى 2.58 دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، وهو مستوى أعلى من التقديرات عند 2.46 دولار دولار

وعلى الجانب الآخر، انخفضت إيرادات "جونسون آند جونسون" إلى مستوى 20.56 مليار دولار في الربع الثاني من 2019، مقابل مستوى 20.83 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن إيرادات "جونسون آند جونسون" ستنخفض عند 20.29 مليار دولار.

وحققت الأعمال الصيدلية لـ"جونسون آند جونسون" - تمثل نصف إيرادات الشركة - إيرادات بقيمة 10.52 مليار دولار.

كما سجلت وحدة السلع الاستهلاكية بالشركة الأمريكية والمسؤولة عن منتجات الأطفال التي تحمل اسم الشركة إيرادات بأعلى من التوقعات عند 3.54 مليار دولار مقابل توقعات بـ3.52 مليار دولار.

ورفعت "جونسون آند جونسون" توقعات المبيعات للعام بأكمله حيث ترى أنها ستتراوح بين مستوى 80.8 مليار دولار و81.6 مليار دولار، مقابل مستوى 80.4 مليار إلى 81.2 مليار دولار الذي كانت تتوقعه مسبقاً.

مباشر (اقتصاد)

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