التعليم السعودية: اللائحة الجديدة تضمن استمرار العلاوة السنوية 4 سنوات

الرياض – مباشر: قال المشرف العام على الإعلام والاتصال بوزارة التعليم السعودية، إن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة تضمن احتفاظ المعلمين والمعلمات الذين على رأس العمل بمزاياهم المالية بعد الانتقال من اللائحة القديمة إلى الجديدة.

وأضاف محمد الدخيني، في حوار مع "الإخبارية"، وفقا لبيان من الوزارة، اليوم الثلاثاء أنه لا يوجد تأثير على العلاوات السنوية لمدة 4 سنوات أياً كانت مستويات تسكين المعلمين أو المعلمات حتى نهاية السلم، وسيستمرون في نيلها في حال اجتيازهم اختبار الرخصة المهنية.

وبين الدخيني، أن المعلم والمعلمة اللذان على رأس العمل سينتقلان إلى المستويين الرابع والخامس بشكل مباشر وفق الراتب الحالي ويحصلان على العلاوة تلقائياً.

وتابع الدخيني: "سيمكن المعلمين والمعلمات في السنوات الأربع التالية لنفاذ اللائحة من إجراء اختبارات الرخصة المهنية لمرة واحدة، و3 محاولات إضافية، خلال 4 سنوات".

وأوضح، أن الدرجة المطلوبة لنيل الرخصة في رتبة ممارس هي 50 درجة.

ولفت المشرف العام على الإعلام والاتصال بوزارة التعليم، إلى أن السلم الحالي لرتبة ممارس يتكون من 5 مستويات، ويصل راتب المعلم في نهايته إلى 21.25 ألف ريالاً، وهو سقف أعلى من سقف رواتب السلم الحالي، إضافة إلى زيادة أكبر في العلاوة السنوية في حال الانتقال إلى رتبتي معلم متقدم وخبير.

وأكد الدخيني، أن القواعد التفسيرية والتنفيذية التي ستعمل وزارتا التعليم والخدمة المدنية، إضافة إلى هيئة تقويم التعليم والتدريب، على وضعها خلال الأسابيع المقبلة، ستوضح الكثير من الإجراءات التفصيلية ذات الصِّلة بنقل المعلمين على اللائحة الجديدة، وستؤخذ في الاعتبار الملاحظات كافة التي رصدتها الجهات المعنية منذ إعلان اللائحة والتي ستستمر في رصدها حتى إعلان القواعد التفسيرية والتنفيذية المرتبطة بها.

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