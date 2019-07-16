"جي.بي.مورجان" يُسجل أرباحاً قياسية في الربع الثاني

مباشر: ارتفعت أرباح "جي.بي.مورجان" في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 16 بالمائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

وكشفت نتائج أعمال المصرف الأمريكي اليوم الثلاثاء أنه سجل صافي أرباح قياسية بقيمة 9.65 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، وهو مستوى أعلى من فترة المقارنة في 2018 عند 8.31 مليار دولار.

وبلغ نصيب سهم المصرف الأمريكي من الأرباح مستوى 2.82 دولار في الربع الثاني من 2019، وهو مستوى أعلى من التقديرات عند 2.50 دولار.

أما على صعيد إيرادات "جي.بي.مورجان" فزادت عند مستوى 29.56 مليار دولار في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران، مقابل 28.38 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن إيرادات "جي.بي.مورجان" ستزيد إلى مستوى 28.9 مليار دولار.

وساهم في دعم إيرادات المصرف الأمريكي الارتفاع في إيرادات تداول الدخل الثابت بنحو 7 بالمائة إلى 3.69 مليار دولار، وهو مستوى تجاوز التوقعات عند 3.36 مليار دولار.

وعلى الجانب الآخر هبطت إيرادات تداولات الأسهم بنحو 12 بالمائة إلى 1.73 مليار دولار، ومقابل توقعات بـ1.84 مليار دولار.

وأوضح بيان البنك أن الزيادة الضريبية المفترضة لمرة واحدة جاءت من خلال بعض عمليات التدقيق الضريبي التي رفعت أرباح المصرف للسهم الواحد بمقدار 23 سنتًا.

وخفض "جي.بي.مورجان" توقعاته لصافي إيرادات الفوائد-المحرك الرئيسي لأرباح البنوك- في العام الحالي إلى 57.5 مليار دولار مقارنة مع توقعات بـ58 مليار دولار في الربع الأول.