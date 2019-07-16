فيديوجراف..ملخص إنجازات "سكني" خلال النصف الأول من 2019

الرياض- مباشر: كشف برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية عن استفادة 12,426 أسرة من المسجّلين في قائمتي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج خلال شهر يونيو الماضي، بينهم 4690 أسرة سكنت منازلها.

وأضاف البرنامج في بيان إنه بذلك يصل إجمالي الأسر التي استفادت من خيارات البرنامج المتنوعة في النصف الأول من العام الجاري إلى 80,621 أسرة في مختلف مناطق المملكة، بينها 38,408 أسرة سكنت بشكل فعلي.

وأشار البيان الى ان المبالغ المقدمة من سكني للمستفيدين خلال النصف الأول من العام 2019 أكثر من 4 مليار ريال.

ويوضح الفيديو التالي ملخص انجازات وأرقام برنامج سكني خلال الأشهر الستة الماضية:

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