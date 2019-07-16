اليورو يتراجع مع قوة الدولار والبيانات السلبية في ألمانيا

مباشر: تراجع اليورو مقابل غالبية العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع قوة العملة الأمريكية إلى جانب ضعف ثقة المستثمرين في ألمانيا.

وتأتي خسائر العملة الأوروبية الموحدة بالتزامن مع قوة الدولار الأمريكي الذي يتمسك بمكاسبه على الرغم من احتمالات قيام الفيدرالي بخفض معدل الفائدة في اجتماعه في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتأثر اليورو بشكل سلبي من ضعف ثقة المستثمرين في اقتصاد ألمانيا خلال الشهر الجاري والتي سجلت أدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول كما أن الهبوط تجاوز توقعات المحللين.

وبشكل ملحوظ، كانت أسواق صرف العملات الأجنبية هادئة في الأسابيع الأخيرة، حيث يقف المستثمرين مترقبين لاجتماعات البنوك المركزية الكبرى حول العالم في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفي المقابل، استفاد الفرنك السويسري والذي يعد أحد عملات الملاذ الآمن في أوقات القلق وعدم اليقين، من المخاوف المتعلقة باقتصاد منطقة اليورو ليكون عند أعلى مستوى في شهر أمام اليورو وبالقرب من أعلى مستوى في عامين الذي لامسه في يونيو/حزيران الماضي عند 1.1057 فرنك لكل يورو.

وبحلول الساعة 11:02 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفضت العملة الأوروبية الموحدة مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة تزيد عن 0.3 بالمائة ليسجل اليورو 1.1222 دولار.

كما تراجع اليورو أمام الين الياباني بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاً 121.15 ين، وانخفض بأكثر من 0.1 بالمائة مقابل الفرنك الفرنسي ليهبط إلى 1.1067 فرنك.

في حين سجلت العملة الموحدة زيادة أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.5 بالمائة لترتفع إلى 0.9037 إسترليني، مع ضعف قوي في العملة البريطانية على خلفية مخاوف البريسكت الصعب.