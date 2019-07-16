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منوشين: محادثات هاتفية محتملة بشأن التجارة مع الصين هذا الأسبوع

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منوشين: محادثات هاتفية محتملة بشأن التجارة مع الصين هذا الأسبوع منوشين: محادثات هاتفية محتملة بشأن التجارة مع الصين هذا الأسبوع

مباشر: صرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفين منوشين بأنه قد يسافر بصحبة الممثل التجاري روبرت ليتهايرز إلى بكين لعقد مفاوضات تجارية إذا كانت المحادثات عبر الهاتف هذا الأسبوع بناءة.

وقال منوشين في مؤتمر صحفي مع المراسلين في البيت الأبيض، أمس الإثنين: نحن نتوقع أن نعقد محادثات هاتفية أخرى هذا الأسبوع، وإلى الحد الذي نحرز فيه تقدماً كبيراً".

وتابع: اعتقد أن هناك فرصة جيدة كي نذهب إلى الصين في وقت لاحق.

ومن شأن المحادثة عبر الهاتف المخططة أن تكون المرة الثانية التي تشهد محادثات لكبار المفاوضين التجاريين منذ لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ونظيره الصيني شي جين بينغ في قمة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية بنهاية الشهر الماضي.

وكان الرئيسان اتفقا على إعادة بدء المحادثات التي انهارت في شهر مايو/أيار حول الصفقة التجارية لكنهما لم يضعا إطاراً زمنياً للتوصل إلى هذا الاتفاق.

وأوضح وزير الخزانة أن الجميع يرغب في الوصول إلى صفقة بأسرع وقت ممكن وهذا السبب في المفاوضات التي نعقدها والجهود المبذولة.

ويعتقد منوشين أن الجانبين قريبين للغاية من إتمام صفقة تجارية لكن هناك مسائل عالقة يجب حلها.

مباشر (اقتصاد)

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