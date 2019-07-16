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الكويت ترد رسميا على دعوة ترامب بشأن ناقلات النفط

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© Sputnik . Vladimir Astapkovich

وقال نائب وزير الخارجية خالد الجار الله، في تصريح له على هامش مشاركته في احتفال السفارة الفرنسية في البلاد بعيدها الوطني، إن "التحالف الدولي لتأمين الحماية البحرية في منطقة الخليج ومضيق هرمز مطروح وأبلغنا به من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ونعتقد أن مسؤولية حماية الملاحة في منطقة الخليج وتأمين سلامة ناقلات النفط في هذه المنطقة الحيوية هي مسؤولية عالمية"، وذلك حسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وتابع: "نحن ندعم هذه المسؤولية ونؤكد تأييدنا لهذا التحالف، وما زلنا بانتظار المزيد من التفاصيل من الولايات المتحدة حول هذا التحالف حتى يمكن لنا التفاعل والتجاوب مع هذه الفكرة".

وكان قال إنه على الصين واليابان وكافة الدول الأخرى، حماية ناقلاتها النفطية في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى الوجود عند مضيق هرمز، بعد أن أصبحت أكبر منتج للطاقة في العالم.

وتأزمت العلاقات الأمريكية الإيرانية بعد إسقاط طهران طائرة مسيرة أمريكية من طراز "غلوبال هوك"، زاعمة أنها كانت تقوم بأعمال تجسس فوق المياه الإيرانية، فيما تتمسك الولايات المتحدة بأن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن كانت على وشك توجيه ضربة انتقامية ضد إيران، ردا على إسقاط الأخيرة للطائرة، إلا أنه قرر إيقاف الضربات قبل موعدها بـ 10 دقائق، بعد علمه انها قد تتسبب في مقتل نحول 150 شخصا.

SputnikNews

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