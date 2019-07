كيف تصل إلى الشركات التي تستهدفك بإعلاناتها على فيسبوك؟

أضاف فيسبوك بعض الميزات والأدوات الجديدة لتعزيز شفافية الإعلانات، ولمساعدتك في معرفة كيفية وصول الشركات المعلنة إليك، ولكن من غير المحتمل أن تتبع هذه الشركات لك سيتوقف تمامًا.

تُبرز تدابير شفافية الإعلانات الجديدة الدور الذي تقوم به شركات التسويق الأخرى التي تجمع معلوماتك وتستخدمها في حملات التسويق عبر فيسبوك.

وقد أعلن فيسبوك عن الميزات الجديدة في منشور يوم الخميس الماضي بقلم Sreethu Thulasi مدير المنتجات؛ لمساعدتك في فهم وتعديل كيفية تأثير معلوماتك على الإعلانات التي تراها، مع تسليط الضوء على عناصر التحكم التي يمكنك استخدامها لتخصيص تجربة استخدامك لفيسبوك بسهولة.

فيما يلي سنستعرض كيفية الوصول إلى قوائم الشركات التي تستهدفك عبر إعلاناتها على فيسبوك:

أولًا ميزة (لماذا أرى هذا الإعلان):

قبل ذلك؛ كانت ميزة (لماذا أرى هذا الإعلان) Why am I seeing this ad توضح لك الأسباب ذات الصلة بظهور أي إعلان أمامك أثناء تصفحك لفيسبوك، ومن هذه الأسباب: معلوماتك الديموغرافية، أو زيارتك السابقة لأحد مواقع الويب، ولكنها الآن ستقدم لك بيانات استهداف أكثر تفصيلًا بما في ذلك: الاهتمامات، أو الفئات التي تطابقك مع إعلان معين. سيكون الأمر أكثر وضوحًا من أين أتت هذه المعلومات مثل موقع الويب الذي ربما قمت بزيارته أو الصفحات التي تتابعها.

ثانيًا ميزة (تفضيلات الإعلان):

حصلت ميزة (تفضيلات الإعلان) Ad Preferences على تحديث، لتُظهر لك المزيد عن الشركات التي تحمّل قوائم بياناتك مثل: عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، حيث سترى الآن علامة تبويب تحتوي على قسمين:

المعلنون الذين حمّلوا قائمة بها بياناتك، واستخدموها في إعلانات: يتضمن هذا القسم المعلنين الذين حمّلوا قائمة بمعلوماتك واستخدموا تلك القائمة لاستهدافك بإعلان واحد على الأقل في الأيام السبعة الماضية.

الشركات التي شاركت قائمة بها بياناتك: يهدف هذا القسم إلى مساعدتك في معرفة الجهات الخارجية، والشركات التي قامت بتحميل قوائم بها بياناتك. وفي هذا القسم، ستشاهد النشاط التجاري الذي قام في البداية بتحميل قائمة ، إلى جانب أي معلن استخدم هذه القائمة لاستهدافك بإعلان خلال آخر 90 يومًا.

للوصول لهذه البيانات، يمكنك اتباع الخطوات التالية: