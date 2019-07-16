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ارتفاع فائض الميزان التجاري بمنطقة اليورو خلال مايو

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ارتفاع فائض الميزان التجاري بمنطقة اليورو خلال مايو ارتفاع فائض الميزان التجاري بمنطقة اليورو خلال مايو

مباشر: ارتفع فائض الميزان التجاري في منطقة اليورو خلال شهر مايو/آيار بأكثر من توقعات المحللين، وسط زيادة الصادرات وتراجع في الواردات.

وكشفت البيانات الصادرة عن "يوروستيت"، اليوم الثلاثاء، أن فائض الميزان التجاري في منطقة اليورو والمعدل موسمياً زاد إلى مستوى 20.2 مليار يورو في مايو/آيار، مقابل مستوى 15.7 مليار يورو في أبريل/نيسان السابق.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن فائض الميزان التجاري لدى منطقة اليورو سيزيد عند 16.4 مليار يورو.

وعلى صعيد صادرات منطقة اليورو في مايو/آيار الماضي فارتفعت إلى 195.6 مليار يورو، من مستوى 192.9 مليار يورو في أبريل/نيسان.

أما الواردات فانخفضت عند 175.3 مليار يورو خلال مايو/آيار، مقابل مستوى 177.2 مليار يورو في أبريل/نيسان.

وبحلول الساعة 10:40 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع اليورو أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1231 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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