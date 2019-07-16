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الصندوق العقاري السعودي: 100 ألف أسرة وقعت عقودها في 2019

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الرياض – مباشر: قال صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية إن أكثر من 100 ألف أسرة وقعت عقودها في عام 2019 بدعم يتجاوز 4 مليار ريال.

وأضاف الصندوق، وفي لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه بنهاية النصف الأول من العام الجاري وصل عدد العقود الممولة إلى 55.67 ألف عقد بقيمة بلغت 4.25 مليار ريال.

وأوضح، أنه استفادت 47.75 ألف أسرة خلال عام 2018، بتمويل قيمته 285.73 مليون ريال، وارتفع عددهم خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري إلى 56.96 ألف أسرة بتمويل قيمته 537.87 مليون ريال.

 

وقال المشرف العام على الصندوق، خالد العمودي، إنه سيتم الإعلان عن آخر المستفيدين من قوائم الانتظار في الصندوق مطلع عام 2020.

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