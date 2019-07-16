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الرئيس العراقي يبحث مع أشتيه التطورات السياسية وتعزيز العلاقات الثنائية

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وقالت الرئاسة العراقية، في بيان: "استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد أشتية والوفد المرافق له، وبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطوير آفاق التعاون بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة".

© REUTERS / Annegret Hilse

وأضاف البيان: "وأكد السيد الرئيس موقف العراق الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق لضمان الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية".

وأشار صالح، بحسب البيان، إلى "حرص الدولة العراقية على تمتع الفلسطينيين المقيمين في العراق بكامل حقوقهم المشروعة وضمان كافة استحقاقاتهم".

من جانبه، أكد أشتيه خلال اللقاء "رغبة بلاده بتعزيز علاقاتها مع العراق في جميع المجالات، مثمنا مواقف العراق في دعم القضية الفلسطينية على الأصعدة المختلفة".

كما جرى خلال اللقاء "استعراض آخر التطورات والمستجدات السياسية العربية والدولية، وضرورة تأسيس منظومة إقليمية مشتركة مستندة إلى التعاون والتكامل السياسي والأمني والاقتصادي"، وفقا للبيان.

ووصل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إلى بغداد، أمس الاثنين، على رأس وفد يضم عددا من الوزراء ورجال الأعمال.

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