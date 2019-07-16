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صندوق النقد يخفض تقديرات النمو الاقتصادي لسنغافورة خلال 2019

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صندوق النقد يخفض تقديرات النمو الاقتصادي لسنغافورة خلال 2019 صندوق النقد يخفض تقديرات النمو الاقتصادي لسنغافورة خلال 2019

مباشر: خفض صندوق النقد الدولي تقديرات النمو الاقتصادي لسنغافورة خلال العام الجاري، مع تأثر الطلب الخارجي بالتوترات التجارية العالمية.

وقال الصندوق في بيان اليوم الثلاثاء إن الناتج الإجمالي المحلي للدولة الآسيوية سيرتفع بنحو 2 بالمائة في عام 2019، مقابل التوقعات السابقة التي أعلنها في مايو/آيار عند 2.3 بالمائة.

وفي العام الماضي سجل سنغافورة نمواً بلغ 3.2 بالمائة.

وأشار الصندوق إلى أنه مع تراجع الدعم من جانب الطلب الخارجي فإن النمو الاقتصادي لسنغافورة من المتوقع أن يتباطأ في العام الحالي، ليصبح المحرك الأبرز للنمو هو الطلب المحلي.

وعلى المدى المتوسط فإن الصندوق يرى أن النمو الاقتصادي في سنغافورة سيسجل مستوى 2.5 بالمائة.

وفي الربع الأول من العام الجاري نما اقتصاد سنغافورة بأبطأ وتيرة في 10 سنوات وذلك بنسبة 1.3 بالمائة.

وذكر الصندوق أنه في حالة تجسد المخاطر الهبوطية فإن السياسة النقدية لابد أن تكون أول خط الدفاع.

ويدعم مدراء صندوق النقد الدولي موقف السياسة النقدية المحايد على نطاق واسع لدى سنغافورة.

كما أشاد الصندوق استخدام سنغافورة للتحوط والتدابير الأخرى في سوق العقارات.

مباشر (اقتصاد)

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