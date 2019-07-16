ارتفاع جماعي لأسهم الأسمنت.. وسط توقعات إيجابية للنتائج

من: ثابت شحاتة

الرياض ـ مباشر: شهدت أسهم شركات الأسمنت المدرجة بسوق الأسهم السعودية، ارتفاعاً جماعياً، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، ترقباً لإعلان الشركات عن نتائجها المالية للربع الثاني من 2019، وسط توقعات إيجابية للنتائج.

وبحلول الساعة 12:45 بتوقيت السعودية، سجل سهم "أسمنت الجنوب" ارتفاعاً نسبته 2.88 بالمائة تصدر بها مكاسب شركات الأسمنت، وحل بالمركز الرابع بين ارتفاعات السوق السعودي.

وجاء "أسمنت أم القرى" بالمركز الثاني من حيث أعلى المكاسب على مستوى شركات الأسمنت، بارتفاع نسبته 2.03 بالمائة.

وكانت أقل المكاسب على مستوى أسهم الأسمنت، في هذه الأثناء، لسهم أسمنت نجران الذي سجل ارتفاعاً نسبته 0.11 بالمائة في تلك الأثناء.

وجاء المؤشر العام للسوق، باللون الأخضر في تلك اللحظات، بارتفاع نسبته 0.41 بالمائة، بمكاسب بلغت 37.24 نقطة، صعد بها إلى مستوى 9,081.45 نقطة.

وارتفعت مبيعات شركات الأسمنت السعودية بنسبة 22.15 بالمائة خلال شهر يونيو / حزيران 2019، إلى 2.55 مليون طن، مقابل 2.09 مليون طن خلال الشهر نفسه من العام السابق؛ وذلك وفقاً للتقرير الشهري لشركة أسمنت اليمامة.

وتوقعت الجزيرة كابيتال أن تسجل شركات الأسمنت قفزة بالأرباح خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق؛ نتيجة لتحسن أسعار البيع.

وقالت شركة الأبحاث إنه من المتوقع أن تتعافى الإرساليات المحلية خلال شهر يونيو/حزيران مقارنة بالشهر السابق؛ نتيجة التحسن المتوقع لأنشطة البناء بعد انتهاء شهر رمضان.

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