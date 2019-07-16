مصدر: طيران التحالف يقصف مقر الكلية الحربية شمال صنعاء

القاهرة – سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني، لوكالة "سبوتنيك"، إن طيران التحالف "شن غارتين على مبنى الكلية الحربية في منطقة الروضة بمديرية بني الحارث شمال صنعاء"، لافتاً إلى أن الغارتين ألحقتا أضراراً واسعة في مباني الكلية التي تعرضت لقصف متكرر منذ انطلاق عمليات التحالف العربي في 26 آذار/مارس 2015.

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وتأتي الغارتان عقب ساعات من قصف طيران التحالف بغارة معسكر 48 مقر قيادة قوات الحرس الجمهوري "نخبة الجيش اليمني سابقاً" في حي السواد بمديرية سنحان جنوب العاصمة.

وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية أعلنت، اليوم، عن هجوم نفذته قواتها على جيزان السعودية.

وقال موقع "المسيرة" التابع للجماعة إنه تم قنص جندي سعودي، خلال عملية الإغارة على مواقع للجيش السعودي شرق جبل الدود.

يأتي هذا بعد يوم من كشف رئيس الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، اللواء الركن صغير بن عزيز، عن التوصل إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الانتشار وفق مفهوم العمليات المتفق عليها.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من الرياض وعدن، قال اللواء عزيز، أمس الاثنين: "الاجتماع الذي عقد برئاسة الفريق مايكل لوليسغارد، على متن سفينة أممية قبالة مدينة الحديدة، تم فيه الاتفاق على مفهومي العمليات للمرحلتين الأولى والثانية، وآلية تخفيف التصعيد ووقف إطلاق النار".