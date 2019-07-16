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ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني تتراجع لأدنى مستوى منذ أكتوبر

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مباشر: واصلت ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني تراجعها في الشهر الجاري وبأكثر من توقعات المحللين.

وكشفت بيانات "زد.أي.دبليو" اليوم الثلاثاء أن مؤشر ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني سجل -24.5 نقطة في يوليو/تموز الجاري وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما أنه مستوى أقل من المسجل في الشهر الماضي عند -21.1 نقطة.

وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني ستسجل مستوى -22.1 نقطة.

أداء المؤشر خلال عام

ويرى واخيم وامبش رئيس مركز "زد.أي.دبليو" للأبحاث أن الاتجاه السلبي المستمر للطلبيات الواردة في الصناعة الألمانية عزز الشعور المتشائم لخبراء السوق المالية.

أما مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي فتراجع بمقدار 8.9 عند -1.1 نقطة.

وعلى صعيد منطقة اليورو فإن مؤشر ثقة المستثمرين في الاقتصاد انخفض بمقدار 0.1 نقطة إلى -20.3 نقطة.

وبحلول الساعة 9:50 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1238 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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