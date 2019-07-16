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السفير السعودي بالعراق: افتتاح منفذ عرعر رسمياً 15 أكتوبر القادم

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السفير السعودي بالعراق: افتتاح منفذ عرعر رسمياً 15 أكتوبر القادم السفير السعودي بالعراق: افتتاح منفذ عرعر رسمياً 15 أكتوبر القادم

الرياض – مباشر: قال سفير المملكة العربية لدى العرق، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم افتتاح منفذ عرعر الحدودي رسمياً في 15 أكتوبر/ تشرين الأول القادم، أي بعد 3 أشهر تقريباً.

وأضاف السفير عبدالعزيز الشمري؛ وفقاً لـ"العربية"، أن المنفذ سيعد نقلة نوعية في العلاقات السعودية والعراقية، وسيقوم بنقل الحجاج والمعتمرين على مدار العام.

ولفت السفير، إلى أنه من المتوقع في العام القادم عبور نحو 600 ألف معتمر عراقي من داخل العراق عبر منفذ عرعر الحدودي.

وكان العراقيون يستطيعون الحصول على تأشيرات الحج من الأردن والآن أصبح بإمكانهم إصدارها من المملكة العربية السعودية.

وكشف وزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي العراقي ماجد القصبي، في أبريل/ نيسان الماضي، أن منفذ جديدة عرعر سيتم افتتاحه بعد 6 أشهر، مؤكداً أنه سيشكل خطوة كبيرة في طريق تعزيز العلاقات التجارية ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.

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