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فرنسا تكشف عن سلاحها الرادع لحماية قطر

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جاء ذلك ضمن تصريحات سفير فرنسا في قطر، فرانك جيليه، أثناء احتفالها بعيدها الوطني، الذي أقيم في فندق "الريتز"، وحضره  صلاح بن غانم ناصر العلي، وزير الثقافة والرياضة، وجاسم بن سيف أحمد السليطي، وزير المواصلات والاتصالات،

© Sputnik . French Army

والفريق الركن حمد بن علي العطية، مستشار سمو الأمير لشؤون الدفاع، والسفير إبراهيم فخرو، مدير المراسم، بالإضافة إلى عدد من السفراء، بحسب صحيفة "الشرق" القطرية. 

وأشار "جيليه" في كلمته خلال الاحتفال، إلى أن "الرافال" هي أفضل طائرة من جيلها، كسلاح لردع أي من يحاول أن يرمي إلى التشكيك في استقلالها وكوسيلة مثلى لحمايتها.

وأكد أن فرنسا ستواصل  على نفس منوال علاقة التعاون المعهودة، التأكد من أن صديقتها قطر دائمة التزود بالإمكانيات التي تضمن سيادتها .

ونوه فرانك جيليه، إلى موقف فرنسا من الأزمة الخليجية، لافتا إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كان رئيس الدولة الغربي الوحيد الذي أبدى،  خلال زيارته للدوحة، بصفة ملموسة تعاطفه مع قطر، في ظروف صعبة كانت تواجهها.

ووقعت دولة قطر وفرنسا، في مايو/ أيار 2015، اتفاقية لتزويد القوات الجوية القطرية بـ24 طائرة من مقاتلات "رافال". وفي العام الماضي طلبت قطر 12 طائرة أخرى.

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