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العطية: الفوز في رالي "طريق الحرير" نتيجة لا تصدق

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العطية: الفوز في رالي "طريق الحرير" نتيجة لا تصدق العطية: الفوز في رالي "طريق الحرير" نتيجة لا تصدق

عقدت، اليوم الثلاثاء، المرحلة العاشرة من السباق على طريق جيايوقوان - دونهوانغ، وفاز بطل رالي "داكار" لثلاث مرات، ناصر العطية بجميع المراحل في رالي "طريق الحرير 2019".

وقال العطية: "لقد كان لدينا سباق كبير، فبدأنا في وعبرنا منغوليا وسافرنا عبر الكثبان الرملية في الصين، وهذا كان رائعًا. يسعدنا أن نتمكن من الفوز برالي طريق الحرير. ومن هنا بدأت ثلاث مرات وواجهت صعوبات مختلفة، وبالتالي فإن الفوز نتيجة لا تصدق. شكرا للجميع! كان هناك الكثير من المنافسين الجيدين، لكن كنا نسيطر على الوضع منذ المرحلة الأولى".

وتقام النهاية الرسمية لسباق رالي "طريق الحرير 2019"، اليوم الثلاثاء، في دونهوانغ.

واحتكر فريق "كاماز ماستر" الروسي، منصة التتويج لسباق رالي "طريق الحرير 2019" لفئة الشاحنات، الذي انطلق من روسيا وانتهى في الصين مرورا بمنغوليا.

وفي فئة السيارات، حقق القطري ناصر العطية المركز الأول بقطعه مسافة السباق بزمن قدره 24 ساعة و25 دقيقة و29 ثانية.

SputnikNews

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