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نائب رئيس المركزي الصيني: الخلافات التجارية تعزز فرص عولمة اليوان

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نائب رئيس المركزي الصيني: الخلافات التجارية تعزز فرص عولمة اليوان نائب رئيس المركزي الصيني: الخلافات التجارية تعزز فرص عولمة اليوان

مباشر: صرح نائب رئيس البنك المركزي في الصين بأن اليوان لديه فرصة جديدة لتعزيز وضعه العالمي وسط زيادة الصراعات التجارية.

وقال بان جونسهنج في مقال نشره موقع مجلة الصين المالية والمدعومة من البنك المركزي اليوم الثلاثاء إنه وسط الخلافات التجارية المتكررة وزيادة الشعبوية فأن بعض الدول والأقاليم تشدد على استخدام العملة المحلية في التسويات عبر الحدود، وتوفير فرص جديدة لعولمة اليوان، بحسب وكالة "بلومبرج".

وأضاف جونسهنج: "سيعمل المركزي الصيني على تعزيز ثقة المستثمرين العالمية في اليوان وسطور تعزيز استخدامها تدريجياً على نطاق عالمي على الرغم أن ذلك سيكون في الغالب مجهود مدفوع بالسوق".

وحتى الآن يتم إجراء 2 بالمائة فقط من المعاملات المالية العالمية باستخدام اليوان، وتعد تلك النسبة أقل من المستويات المرتفعة المسجلة في أغسطس/آب 2015 عند 2.79 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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