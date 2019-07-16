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"أسواق العثيم" يلامس أعلى مستوياته في 15 شهراً

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من: بدور الراعي

الرياض - مباشر: سجل سهم أسواق عبدالله العثيم" ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ملامساً أعلى مستوياته في نحو 15 شهراً.

وبحلول الساعة 12:15 بتوقيت الرياض، سجل السهم ارتفاعاً بنحو 1.30 بالمائة إلى مستوى 85.60 ريال وهو أعلى مستوى يلامسه السهم منذ أبريل 2018.

وجرى التعامل على 74.910 ألف سهم بقيمة 6.411 مليون ريال سعودي.

وارتفع قطاع تجزئة الأغذية بنحو 1.17 بالمائة بعد التداول على 265.862 ألف سهم بقيمة 8.748 مليون ريال.

وفي تلك الأثناء سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي ارتفاعاً بنحو 0.33 بالمائة إلى مستوى 9074.42 نقطة ليربح من خلالها 31.44 نقطة، بعد التداول على 62.196 مليون سهم بقيمة 1.904 مليار ريال من خلال 42.89 ألف صفقة.

كانت الشركة قد أعلنت عن تحقيق ارتفاع في صافي أرباحها بنسبة 1.6 بالمائة خلال الربع الأول من 219، مقارنة بالربع المماثل من 2018 لتصل إلى 68.33 مليون ريال، بالربع الأول من العام الحالي، مقابل 67.26 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

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