رصد.. أسعار الإيجارات السكنية بـ"الخُبر" الأعلى بالسعودية.. ودبي الأغلى خليجياً

من: بدور الراعي

الرياض- مباشر: تصدّرت مدينة الخبر قائمة المدن السعودية الأعلى في أسعار الإيجارات للغرف والشقق وذلك حتى منتصف عام 2019، بينما كانت مدينة دبي هي الأغلى في أسعار الإيجارات على مستوى مدن الخليج.

وبحسب رصد لـ "مباشر" مستنداً على بيانات صادرة عن قاعدة بيانات Numbeo العالمية، جاءت مدينة "الخبر" بالمركز الـ 218عالمياً من حيث أسعار الوحدات السكنية حيث بلغ متوسط ايجار سعر الغرفة وسط مدينة الخبر 495.30 دولاراً، وفي خارج المدينة 275.97 دولاراً، اما عن أسعار ايجارات الشقق المكونة من 3 غرف فوصل متوسط سعر الايجار داخل المدينة 798.88 دولار، و658.12 دولاراَ للشقة خارج المدينة.

أما في العاصمة السعودية "الرياض" فتعد ثاني أغلى المدن بالمملكة والتاسع خليجياً من حيث أسعار الإيجارات السكنية، ليصل متوسط سعر الغرفة 394.05 دولار، فيما يصل متوسط سعر الشقة 701.73 دولار في مركز المدينة.

جدة الأرخص سكناً بالسعودية والخليج

وتشير الإحصائية الى ان مدينة جدة هي الأقل في أسعار الإيجارات السكنية بالسعودية وعلى مستوى مدن الخليج بشكل عام، لتأتي بالمركز الـ 271 عالمياً، حيث يصل متوسط سعر الايجار للغرفة داخل المدينة 314.17 دولار شهرياً بينما خارج المدينة يصل المتوسط الى 260.79 دولار، فيما يصل متوسط سعر الايجار للشقة داخل مدينة جدة نحو 640.73 دولار، وخارجها يصل الى 455.21 دولاراً بحسب قاعدة بيانات Numbeo العالمية.

وتأتي مدينة الدمام ثاني أرخص مدن السعودية والخليج، متخذة المركز الـ 252 عالمياً، ويصل متوسط سعر ايجار الغرفة شهرياً الى 398.23 دولار في وسط المدينة، أما خارجها يصل سعر الغرفة 275.97 دولار، بينما يصل متوسط ايجار الشقق نحو 670.17 دولار في مركز المدينة، و503.74 دولاراً للشقق المتوفرة على أطراف المدينة شهرياً.

دبي أغلى مدن الخليج في الإيجار السكني

وبحسب رصد لـ "مباشر" ؛ جاءت مدينة دبي بالمركز الـ 22 عالميا في أسعار الإيجارات، والأولي خليجياً لتكون بذلك أغلى مدن الخليج من حيث الايجار السكني، حيث وصل متوسط ايجار الغرفة داخل المدينة 1.616 ألف دولار شهرياً، وفي خارج المدينة 1.093 ألف دولار استنادا الى البيانات الصادرة عن قاعدة بيانات Numbeo العالمية، اما متوسط أسعارا إيجارات الشقق في دبي فقد بلغ داخل المدينة 3.072 ألف دولار، فيما وصل الى 2.131 ألف دولار خارج دبي.

وحلت مدينة "الدوحة" بالمركز الثاني خليجياً، وبالمركز الـ 25 عالمياً من حيث أغلي المدن في أسعار الإيجارات ليصل متوسط سعر ايجار الغرفة وسط المدينة 1.554 ألف دولار، اما الشقة فيبلغ متوسط ايجارها شهرياً 2.906 ألف دولار.

وجاءت مدينة أبو ظبي بالمركز الثالث خليجياً والـ 37 عالمياً في متوسط أسعار ايجارات الوحدات السكنية ليصل متوسط ايجار الغرفة 1.377 ألف دولار، فيما يصل متوسط ايجار الشقة نحو2.599 ألف دولار.

وتواجدت مدينة المنامة بالقائمة محتلة المركز الرابع والـ 117 عالمياً من حيث الأسعار السكنية ليصل متوسط ايجار الغرفة 873.17 دولار، فيما يبلغ متوسط ايجار الشقة1.781 ألف دولار.

ووفقاُ لرصد مباشر، كانت مدينة الشارقة بقائمة أغلى خمس مدن خليجية حتى منتصف 2019، ليصل متوسط ايجار الغرفة 749.26 دولار، بينما يصل متوسط ايجار الشقة 1.380 دولاراً شهرياً.

ويبلغ متوسط ايجار الغرف في مدينة مسقط 713.25 دولار، فيما يصل متوسط إيجار الشقق 1.290ألف دولار.

الأرخص عالمياً

وعالمياً؛ تصدرت مدينة سان فرانسيسكو اغلى مدن العالم في أسعار الإيجارات للوحدات السكنية، وتلاها مدينة نيويورك، ثم مدينة سان جوز الأمريكية.

وتشير الإحصائية الى ان مدينة "بوبال الهندية" جاءت بذيل قائمة المدن الأرخص في السكن عالمياً لتأتي بالمركز الـ 378 والأخير، ليصل متوسط ايجار الغرفة بها نحو 106.55 دولاراً شهرياً.

وعلى مستوى الدول

تصدرت برمودا قائمة أغلى دول العالم على مستوى أسعار ايجارات الوحدات السكنية ، ليصل مؤشر الايجار عند 87.62 نقطة، حتى منتصف 2019، تلتها هونج كونج، وجزر كايمان بالمرتبة الثالثة، ثم سنغافورة.

وعربياً، جاءت دولة قطر في المركز السادس عالمياً بمؤشر الإيجارات، وتلتها الإمارات ، ثم الكويت، ثم البحرين.

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