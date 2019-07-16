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ارتفاع معدل البطالة في تركيا خلال أبريل

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ارتفاع معدل البطالة في تركيا خلال أبريل ارتفاع معدل البطالة في تركيا خلال أبريل

مباشر: ارتفع معدل البطالة في تركيا خلال أبريل/نيسان الماضي على أساس سنوي، وذلك وسط زيادة معدل البطالة بين الشباب وفي الوظائف غير الزراعية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في تركيا اليوم الثلاثاء أن معدل البطالة زاد إلى مستوى 13 بالمائة في أبريل/نيسان الماضي على أساس سنوي، مقابل مستوى 9.6 بالمائة المُسجل في نفس الفترة من 2018.

وأوضحت البيانات أن عدد الأفراد العاطلين عن العمل عند سن 15 عام وما فوق ذلك زاد بمقدار 1.1 مليون شخص إلى 4.2 مليون شخص على أساس سنوي.

وتابع البيان أن معدل البطالة في الوظائف غير الزراعية زاد بنحو 3.6 بالمائة في أبريل/نيسان الماضي على أساس سنوي مُسجلاً 15 بالمائة.

وعلى صعيد معدل البطالة بين الشباب أي الأشخاص والمحدد من سن 15 عام وحتى 24 عام فزاد بنحو 6.3 بالمائة إلى 23.2 بالمائة.

وبحلول الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت جرينتش استقرت الليرة التركية أمام الدولار مُسجلة 5.7152 ليرة.

مباشر (اقتصاد)

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